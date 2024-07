Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, en una reunión informativa, la Comisión de Discapacidad de Diputados, que preside Daniel Arroyo (UxP), escuchó a referentes de asociaciones civiles y pacientes con discapacidad sobre las modificaciones a la ley de personas electrodependientes y del sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad.

En modalidad virtual participó Pablo Celis, santacruceño que reside en Las Heras y está a cargo de la delegación en Santa Cruz de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Hace más de 12 años fue diagnosticado con apnea severa del sueño y para dormir debe usar un equipo CPAP que le provee de oxígeno.

La Comisión de Discapacidad de Diputados debatió la modificación de la ley de electrodependientes.

En su intervención se refirió a su patología y a la importancia de la utilización del equipo y mencionó que “hace poco empezamos a tener muchos problemas con la renovación del certificado, incluido yo, empecé la renovación hace varios meses y todavía no he tenido respuesta”.

“Las personas electrodependientes son aquellas que necesitan la energía para poder vivir, algunas están conectadas a un respirador y otras tienen aparatos de electromedicina que utilizan para poder dormir”, explicó en diálogo con LU12 AM680.

Actualmente, mediante la Ley 27.351 de 2017, las personas electrodependientes tienen una tarifa diferenciada, totalmente o muy subsidiada, pero desde el Gobierno nacional están buscando fijarles una tarifa “plana”.

“Nos hemos reunido con diputados de la Nación y hemos sido escuchados. Espero la posibilidad de que los diputados nacionales de mi provincia tengan la buena voluntad de reunirnos para hablar de la problemática que tenemos en Santa Cruz, como también así el gobernador”.

Celis señaló que “es un tema super delicado, a esa persona le cortaste la luz y, literalmente, se murió“.

Referentes de asociaciones y pacientes participaron de la comisión.

Recordó que hace dos años se armó una mesa con Provincia, Salud y SPSE, pero sólo hubo un par de reuniones y, entre otros proyectos, no se puso en funcionamiento una línea telefónica específica de asistencia. Actualmente, Celis no sabe qué numero de santacruceños son electrodependientes, dado que es una información que maneja SPSE y, a pesar de los pedidos, no le ha sido entregada.

“Estamos trabajando con la asociación para hacer estas modificaciones en la ley, ojalá que el Gobierno nacional pueda apoyar y mejorarla para darle un poquitito más de calidad de vida a las personas electrodependientes”, anheló.

En cuanto a cómo se manejan ante los cortes de luz, explicó: “La persona electrodependiente tiene que tener un generador de energía que lo entrega SPSE y se encarga de cargar el combustible. Vengo pidiendo que los generadores de energía que entreguen sean automáticos, así cuando se corta la luz, se prende solo y sigue dando energía. Nuestros vecinos de la provincia del Chubut tienen esos generadores automáticos y no tienen ese problema. Por ahorrar un peso, ponemos en riesgo la vida de las personas”.

Celis compartió lo que le sucedió a su madre, a quien se le cortó la luz y alcanzó a avisarle, pero debió ser ingresada de urgencia al hospital y tras no poder estabilizarla, dos días después falleció. “Mi madre tenía muchas patologías, pero lo que no debía haber pasado era quedarse sin energía, porque eso la mató. No quiero que le pase a nadie de la provincia, pero para eso necesito que me escuchen”, cerró.