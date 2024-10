Fácil y rápido, cómo hacer una cámara estenopeica para ver el eclipse solar con materiales que tenés en tu casa Si no tienes lentes certificados, en esta nota te contamos cómo hacer, paso a paso, un proyector que te permita observar el "anillo de fuego" sin lastimar tu visión.

Este miércoles 2 de octubre, Argentina será testigo de un espectáculo astronómico impactante: cerca de las 16 horas la luna se interpondrá entre la tierra y el sol y un eclipse solar anular se hará visible en distintas regiones del país. El “anillo de fuego”, llamado así por el efecto de los rayos solares que quedan por fuera de la superficie oscura del fenómeno, es un evento único para los amantes de la astronomía. Sin embargo, intentar observarlo a simple vista puede generar daños en la visión.

Si no querés perderte este momento, pero no contás con lentes especiales para disfrutarlo, no te preocupes. A continuación te contamos cómo hacer una cámara estenopeica casera para que puedas observarlo sin ningún problema.

¿Qué es una cámara estenopeica?

La cámara estenopeica es aquella que no tiene sistemas ópticos basados en la refracción de la luz, siendo sustituidos por un orificio, llamado estenopo, que es el encargado de formar la imagen.

El funcionamiento de una cámara estenopeica se hace presente cuando cada punto del sujeto refleja la luz que recibe en forma de un haz que se extiende en todas direcciones.

Cómo hacer una cámara estenopeica con materiales que tenés en tu casa

Para hacer una cámara estenopeica casera necesitas:

Caja de cartón. Una caja de zapatos sería ideal pero prácticamente cualquier caja nos servirá.

Un trozo de papel de aluminio. También nos puede servir un trozo de hojalata o de un bote de refresco, en definitiva, cualquier trozo de metal fino que podamos trabajar con tijeras y un punzón.

Cinta adhesiva.

Unas tijeras.

Un cúter, exacto o incluso una navaja bien afilada.

Una hoja de papel blanca.

Construcción

Empezaremos por recortar la hoja del papel al tamaño de uno de los laterales de la caja de cartón que pegaremos con la cinta, aquí se proyectará la imagen del eclipse solar.

A continuación realizamos un orificio (da igual que sea redondo o cuadrado, lo que os resulte más sencillo) en la cara opuesta a nuestra hoja de papel.

Este orificio lo taparemos con el papel de aluminio y realizaremos en él un orificio con una aguja, palillo o incluso un espagueti seco. Por este orificio, o más técnicamente, estenopo, es por donde entrará la luz solar. Podéis experimentar con distintos tamaños de agujero, los más pequeños os darán más resolución y los más grandes más luminosidad.

En la misma cara en la que hemos instalado este papel de aluminio realizaremos un segundo orificio que será por donde nosotros observaremos el eclipse.

Cerramos la caja y comprobamos que el único sitio por donde entra luz es el estenopo, si hubiese fugas de luz hacia el interior taparemos con cinta adhesiva negra cualquier agujero que haya podido quedar.

Y con esto ya estaría construido el aparato que nos permitirá observar el eclipse de sol con total seguridad.

Te recomendamos que la cartulina que va en el suelo la pongas en una zona con sombra para que la imagen que se proyecte se vea mucho más definida.

Así es como puedes ver reflejado el eclipse en la cartulina. | Foto: Cuartoscuro

Proyector estenopeico para el eclipse solar

Si querés algo más elaborado, la NASA también ha compartido cómo puedes realizar un proyector estenopeico casero con una caja de cereal.

Necesitas la caja de cereal vacía, del tamaño que gustes. Papel blanco, aluminio, clavo y pegamento.

Primero recorta un trozo de papel del tamaño de la base de tu caja de cereal. Pon el papel que recortaste dentro de la caja y pégalo en la parte inferior. Luego sella la parte superior de la caja, la tapa que quede bien pegada. Después de sellar la parte de superior de la caja, corta dos agujeros rectangulares: uno a la derecha y otro a la izquierda. Corta un trozo de papel aluminio para cubrir el agujero izquierdo y pégalo. Luego con un clavo haz un agujero en el centro del papel aluminio. Al momento del eclipse, con el sol detrás de ti, mira por el agujero de la derecha y ¡listo!

Ahora puedes observar la proyección del Sol eclipsado en el papel dentro de la caja.