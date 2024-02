Max: llega la nueva plataforma del conglomerado Warner Bros. Discovery

(Por Victoria Ojam) Max, el servicio de streaming en la que se reconvertirá HBO Max, desembarca en Argentina y el resto de Latinoamérica y el Caribe este martes luego de su lanzamiento en mayo de 2023 en Estados Unidos, con un combinado ampliado de series, películas y eventos en vivo que unen en una misma plataforma los catálogos del conglomerado resultante de la fusión entre WarnerMedia y Discovery.

Con más de 37 mil horas de contenido -que representan el doble de lo disponible hasta el momento-, Max llegará con un despliegue de todo el acervo de las marcas HBO, Warner Bros., el universo de DC, Discovery, Discovery Home & Health, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim, producto de la integración entre ambas empresas que se completó en abril de 2022, como ejemplo del contexto de concentración y disputa que transita el sector en los últimos años.

En ese sentido, la plataforma albergará algunos de sus productos y franquicias más reconocidas, como "Game of Thrones" y la anticipada segunda entrega de su precuela, "House of the Dragon", junto a "Harry Potter", "The Big Bang Theory", "Rick & Morty" y los realities "Supervivencia al desnudo" y "Todo en 90 días", por nombrar sólo algunos títulos de la voluminosa biblioteca audiovisual de la compañía.

Como anzuelo, la nueva plataforma -que promete una experiencia de usuario mejorada- también tiene entre manos los estrenos de las series "El régimen", con Kate Winslet; "El simpatizante", con Robert Downey Jr.; y "The Girls on the Bus", con Carla Gugino y Melissa Benoist; así como la segunda temporada de la exitosa tira animada para adultos "Royal Crackers".

Además, Max será la primera ventana de exhibición para películas de grandes estudios como Sony Pictures y NBCUniversal, e incursionará en el terreno de la transmisión de eventos en vivo, como las ceremonias de la temporada de premios del mundo del entretenimiento.

En cuanto a la primera prueba que Max llevó a cabo en el país norteamericano, Mariano César, el vicepresidente del área de Contenidos de Entretenimiento General en Latinoamérica, afirmó en diálogo con Télam que ya ven "indicadores que aumentan y que tienen que ver con el 'engagement', el compromiso, que significa cuántas horas se consumen por semana o por mes". "Nosotros competimos por el tiempo de atención de la audiencia, y hemos visto que eso ha crecido en Estados Unidos y esperamos eso o más en Latinoamérica", aseguró.

"Además tenemos algunas particularidades, como lo que tiene que ver con el fútbol en vivo, que siempre fue una distinción, o los eventos de premiaciones, con toda la tradición de casi 20 años que tenemos con nuestros propios talentos en TNT. También nos hacen sentir optimistas los géneros puramente latinoamericanos, como las novelas, porque sabemos que son historias que sólo nosotros podemos contar, que creemos que están ligadas a nuestro ADN, y queremos agregarle nuestra mirada especial", agregó sobre la puesta en marcha de la plataforma en estas latitudes.

Télam: ¿Qué expectativas tenés de cara a este lanzamiento?

Mariano César: Lo que más me entusiasma es el hecho de tener el mismo estándar de calidad y la misma exigencia pero en distintos segmentos y diferentes géneros para varias audiencias. Hay una continuidad de marcas y se suman otras, y eso nos permite presumir que tenemos un contenido para cada miembro de la familia, para cada momento y cada estado de ánimo. En ese sentido tengo una gran expectativa, y creemos que esta plataforma es mucho más amigable, está más enfocada en darle más opciones al usuario en lo que es personalización, en la creación de un recorrido propio en la plataforma.

T: Con tantos jugadores ya instalados en el mundo de las plataformas, y en este proceso de ampliación del catálogo, ¿qué desafíos se presentan a la hora de sostener la vara de calidad con la que siempre estuvo ligada la compañía?

MC: Creo que lo que se llamaba "guerra del streaming" muchas veces pasaba por la cantidad y eso es lo que muchos se han replanteado. Todos nos hemos revisado en relación a qué cantidad de contenidos es suficiente, pero lo que no cambió es la "guerra" por la calidad, por tener los mejores talentos, y en ese sentido la marca HBO sale del nombre de la plataforma, pero va a tener un lugar preponderante hacia adentro. Quitar la marca nos permite aplicar esa misma exigencia a otros géneros que quizás no estaban relacionados con HBO como las novelas, los realities, los deportes, pero sigue siendo el mismo desafío, el de un prestigio definido con parámetros muy claros, eso que nunca viste y que desafía los límites, que tiene una audacia narrativa, estilística y visual. Como curador de contenido desde Argentina, cuando pertenecés a una compañía global que tiene propiedades tan importantes, la pregunta es qué aportamos desde la región y cómo nos concentramos en esas historias. En esos contenidos también tratamos de tener la ambición de buscar esas grandes propiedades que ya significan algo para la audiencia.

T: ¿Qué lectura hay detrás de esta decisión de ampliar el caudal de producciones?

MC: No hay ningún secreto más que entender la naturaleza de la compañía y ser fieles a ella, lo que la caracteriza y lo que inició todo, por más años que tenga, es que somos narradores, queremos conectar contenidos con las audiencias. A veces que eso tiene que ver con volver a las grandes propiedades intelectuales que generan un interés y hay veces que son ideas totalmente originales y nuevas, más audaces e innovadoras. Pero lo que no cambia es que contamos historias, incluso en el contenido en vivo creo que está ese aspecto. Al final cambian los modelos, cambia la tecnología, el tipo de consumo, pero la esencia es la misma.

T: En el terreno actual del streaming, ¿qué lugar dirías que ocupan las plataformas en esta industria? ¿Cómo se navega este panorama?

MC: En mi experiencia tuve que desaprender muchas cosas que se le asignaban al mundo de los canales, porque obviamente el streaming es diferente no sólo por el contenido sino porque permite verlo donde quieras y cuando quieras. Creo que todos llegamos a la conclusión de que no hay género que le resulte ajeno, y de que diferentes públicos fueron llegando a diferentes velocidades, y el streaming va aprendiendo cómo conectar con ellos a medida que es más ambicioso y quiere llegar a más capas demográficas. Creo que vamos a seguir avanzando sobre eso en el negocio, porque sabemos que no es fácil, que no es simplemente incorporar nuevos contenidos y nuevos suscriptores. Siempre hay que estar revisando cuál es la mejor forma de llevarlo adelante. Como compañía, nos parece que el streaming es una opción más y que hay otros negocios como los canales lineales o los videojuegos que son vitales, y nos replanteamos permanentemente cuál es la mejor forma de llegar a las audiencias. (Télam)