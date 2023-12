"Reacher": el héroe de acción está de vuelta

"Reacher", la serie de acción y thriller basada en la saga literaria best seller del escritor británico Lee Child, regresó a la plataforma de Amazon Prime Video con una segunda temporada en la que podrá verse "la versión más abierta" del musculoso y a menudo monosilábico héroe encarnado por Alan Ritchson.

"Podemos verlo más en su hábitat natural cuando está con sus antiguos colegas", confía en charla con Télam el actor que a sus 41 años parece haber dado con uno de esos roles que definen una carrera.

También modelo y cantante, el intérprete nacido en Dakota del Norte lleva casi 20 años en la industria. Su estatura de 1,91 metros, cabellera rubia y físico trabajado le abrieron las puertas de producciones como la sitcom "Blue Mountain State", en la que encarnaba a un jugador de fútbol americano, "Smallville", "Titans", o la película "Los juegos del hambre: En llamas", entre otras.

Cuando consiguió el papel para la primera temporada de "Reacher" los fanáticos de la saga literaria estaban felices.

Es que no los había convencido Tom Cruise, quien, si bien puso su habitual carisma al servicio del personaje para las dos películas de 2012 y 2016, no lucía para nada como el veterano investigador especial de la Policía Militar que Lee Child creó para la saga literaria, que ya se aproxima a la treintena de novelas y vendió más de 100 millones de ejemplares en todo el mundo.

Y el gigantesco Ritchson, y sus más de 110 kilos de puro músculo, no desilusionó en el papel. La serie, una de las más vistas de la plataforma, fue renovada para una segunda temporada a días de su estreno en 2022; para la confirmación de la tercera, que ya está en rodaje, ni siquiera hubo que esperar al debut de la secuela.

"Para mi carrera ha sido genial. Este es el combustible de muchos otros fuegos en este momento. Mi relación con Amazon ha crecido, estoy muy asociado con ellos, tenemos un acuerdo para el desarrollo de tres películas (con su productora), y todo gracias a "Reacher". En lo que respecta a mi carrera, ha cambiado mi vida", confió Ritchson.

La segunda temporada de "Reacher", que presenta nuevos episodios los viernes, está basada en la undécima novela de la saga, "Mala suerte", publicada originalmente en 2007.

La trama inicia cuando Jack Reacher recibe un mensaje codificado que le avisa que los miembros de su antigua unidad en el ejército, la 110 MP Investigaciones Especiales, están siendo asesinados misteriosamente uno por uno. Reacher decide dejar de lado su estilo de vida como justiciero errante y se reúne con tres de sus viejos compañeros de equipo para investigar lo que está ocurriendo.

Una suerte de familia de elección, vuelven a su vida Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan) y David O'Donnell (Shaun Sipos), con quienes intentará descubrir qué se esconde detrás de todas las muertes.

"El corazón y el alma de esta temporada es la antigua unidad del ejército 110 y sus viejos integrantes que están siendo eliminados uno a la vez, lo que invita a los sobrevivientes a unirse y trabajar para resolver el caso. Ellos son realmente el corazón de la historia", planteó Ritchson.

Para el intérprete, un atractivo de esta nueva entrega es que la historia pone al protagonista, un hombre casi inexpresivo y frío que tiene siempre todo bajo control, en un lugar más vulnerable: "Es alguien que una vez que lo conocés, sabés cómo va a reaccionar en la mayoría de las situaciones. Pero básicamente tiene a su familia adoptiva en la temporada 2; todos están tan bien entrenados como él y creo que vamos a poder ver la versión más abierta de él cuando está cerca de estas personas con las que está familiarizado".

"Pero sigue siendo Reacher -advirtió-; es un poco antisocial, un poco incómodo socialmente y bastante estoico y matemático, por lo que sigue siendo el mismo tipo solo que con la gente que le gusta y que conoce".

Ritchson reconoció que encontrar el tono adecuado para Reacher, un hombre que prácticamente es la persona más inteligente en cada habitación pero no es arrogante al respecto, "tomó mucho esfuerzo".

"Su mente es como una hoja de cálculo de Excel o una supercomputadora, solo columnas y filas de datos que se llenan todo el tiempo. Y para mostrar eso de una manera interesante, sin exagerarlo, hay una línea muy fina", señaló el actor, quien añadió que especialmente para la primera temporada hubo muchas conversaciones con Nick Santora, creador de la serie, "sobre cómo mantener activa esa súper computadora y con qué pensamientos llenarlos cuando no dice nada".

"Reacher" tiene ya disponibles sus tres primeros episodios, mientras que el resto de los ocho capítulos llegaran de a uno por viernes hasta el 19 de enero de 2024. (Télam)