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¡Así sigue el Mundial! Transmisión especial de Sports Radio en dúplex con las radios de LU12 AM680, FM Láser 92.90 y FM Las Heras 92.1.
Brasil vs. Noruega – 17:00 hs.
México vs. Inglaterra – 21:00 hs.
La judoca Joaquina Nieto y su sueño olímpico
Tras ganar la medalla de bronce en Chile, la riogalleguense indicó: “No voy a soltar mis objetivos por nada”.
Informe especial
Balance de una semana clave en Santa Cruz: adelanto de fondos, acuerdos en paritarias y charlas en el interior por la ley de financiamiento.
Exclusivo de La Opinión Austral
Por temas de salud, a Susana Reina, el “cerebro” del crimen de su esposo Vicente Maillo, le dieron la prisión domiciliaria.
El Mercado Concentrador sigue creciendo y consolidándose
Sandías, frutillas, melones y brócoli se suman a las ventas. La semana próxima llegará un cargamento de Buenos Aires.
El Congreso Provincial de ADOSAC determinó un nuevo paro de 72 horas
Mundial de Fútbol: octavos de final
No hubo milagro paraguayo: la Francia de Mbappé se impuso 1 a 0.
Caleta Olivia. A un mes del accidente
Colocaron una cruz en la zona donde falleció Gabriel Trujillo.
En su paso por Misiones
Karina dijo que trabaja para la reelección de su hermano, Javier Milei.
El “otro” Mundial en Chubut: crece la pelea verbal entre el gobernador Torres y el intendente Macharashvili
Río Gallegos
Vecinos completaron esquemas de vacunación.
Se cumplen 40 años
La Asociación de Ajedrez recordó el subcampeonato mundial juvenil.
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