Tapa del Diario La Opinión Austral del domimgo 5 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Exclusivo de La Opinión Austral: Por temas de salud, a Susana Reina, el "cerebro" del crimen de su esposo Vicente Maillo, le dieron la prisión domiciliaria. *Balance de una semana clave en Santa Cruz: adelanto de fondos, acuerdos en paritarias y charlas en el interior por la ley de financiamiento. *El "otro" Mundial en Chubut: crece la pelea verbal entre el gobernador Torres y el intendente Macharashvili

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¡Así sigue el Mundial! Transmisión especial de Sports Radio en dúplex con las radios de LU12 AM680, FM Láser 92.90 y FM Las Heras 92.1.

Brasil vs. Noruega – 17:00 hs.

México vs. Inglaterra – 21:00 hs.

La judoca Joaquina Nieto y su sueño olímpico

Tras ganar la medalla de bronce en Chile, la riogalleguense indicó: “No voy a soltar mis objetivos por nada”.

Informe especial

Balance de una semana clave en Santa Cruz: adelanto de fondos, acuerdos en paritarias y charlas en el interior por la ley de financiamiento.

Exclusivo de La Opinión Austral

Por temas de salud, a Susana Reina, el “cerebro” del crimen de su esposo Vicente Maillo, le dieron la prisión domiciliaria.

El Mercado Concentrador sigue creciendo y consolidándose

Sandías, frutillas, melones y brócoli se suman a las ventas. La semana próxima llegará un cargamento de Buenos Aires.

El Congreso Provincial de ADOSAC determinó un nuevo paro de 72 horas

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Caleta Olivia. A un mes del accidente

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En su paso por Misiones

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El “otro” Mundial en Chubut: crece la pelea verbal entre el gobernador Torres y el intendente Macharashvili

Río Gallegos

Vecinos completaron esquemas de vacunación.

Se cumplen 40 años

La Asociación de Ajedrez recordó el subcampeonato mundial juvenil.