Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 7 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Sabroso y costoso: cuánto sale el corderito para las fiestas de fin de año *“Toto” Avilés, nuevamente campeón en el Inter Miami de Messi y De Paul *Policía grave tras ser atropellado durante un control preventivo en la Ruta 43 *Cayó en Jujuy un hombre que era buscado por abuso en Santa Cruz

Sabroso y costoso: cuánto sale el corderito para las fiestas de fin de año

La Opinión Austral recorrió los comercios para comparar precios y saber cuánto cuesta hacer un plato tradicional. Con una diferencia de precios de hasta 6 mil pesos, las carnicerías ya están ofreciendo la pieza a valores que oscilan entre los 13 mil y 19.500 pesos el kilo.

MLS 2025: “Toto” Avilés, campeón en el Inter Miami de Messi y De Paul

El riogalleguense Tomás Avilés consiguió otro título en EE.UU. “Te amamos, hijo”, le dijeron sus padres en una videollamada.

Policía grave tras ser atropellado durante un control preventivo en la Ruta 43

Cayó en Jujuy un hombre que era buscado por abuso en Santa Cruz

Milei presentó los aviones F-16 en Río Cuarto: “Las fuerzas del cielo nos están acompañando”

La destronó Vaca Muerta: Santa Cruz ya no paga los salarios privados más altos del país

Jairo Guzmán sobre la reforma laboral: “Los que critican hablan sin conocer el proyecto”

Falleció José Soto, dueño de Sotito’s Restaurante

El empresario magallánico José Soto Alvarado murió a los 82 años.

Regional Amateur: Bancruz se la juega contra Camioneros en Ushuaia

Luego de la estafa, final feliz: ¡el quinto “C” del Secundario 17 pudo festejar el egreso!