Diácono César Riquelme: “Esperamos 45 mil personas a la peregrinación”
La 45° edición iniciará este lunes con puestos de hidratación y colectivos gratuitos rumbo a Güer Aike.
El Gobierno rescindió el contrato de recolección de residuos hospitalarios
La provincia finalizó el vínculo por incumplimientos y evalúa alternativas para garantizar el servicio.
Secundario Nº 19 “Cincuentenario de LU12” realizó un emotivo acto de egreso
Los alumnos recibieron sus diplomas acompañados por sus familias y docentes, con el padrinazgo de LU12 AM680.
Jairo Guzmán se reunió con el ministro de Salud, Mario Lugones
El funcionario dialogó sobre la situación sanitaria provincial y los desafíos del sistema público.
El CPE afirmó que los aumentos docentes superaron la inflación
Pedro Gojan valoró la evolución salarial y destacó el compromiso de los trabajadores de la educación.
Tierra del Fuego pidió a la Legislatura aprobar la cesión de áreas de YPF
El Gobierno provincial y los trabajadores petroleros respaldaron el acuerdo para sostener la actividad hidrocarburífera.
Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026
La Selección compartirá zona con Argelia, Austria y Jordania.
Claudio Vidal recibió a Valentina, campeona de las Olimpiadas de Matemática
La estudiante de 10 años fue reconocida por su notable desempeño académico.
Daniela D’Amico asumió la presidencia del Concejo Deliberante de Río Gallegos
La edil será la encargada de conducir el cuerpo legislativo durante el período 2025–2026.
LU12 AM680 anunció a las ganadoras de su sorteo del cordero de los productores rurales y la picada de El Palacio del Jamón
Las premiadas recibieron sus obsequios en la sede de la emisora.
Transmisión del automovilismo: última fecha desde las 13:00
La jornada definirá el campeonato con la cobertura especial de LU12 AM680.
Inter Miami enfrenta a Vancouver Whitecaps a las 16:30
La Opinión Austral adelantó los detalles del encuentro destacado de la jornada futbolística.
