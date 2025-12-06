Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 6 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Se esperan 45.000 personas en la peregrinación a la Virgen de Güer Aike el 8 de diciembre. Secundario Nº 19 “Cincuentenario de LU12” realizó un emotivo acto de egreso. El CPE afirmó que los aumentos docentes superaron la inflación. Tierra del Fuego pidió a la Legislatura aprobar la cesión de áreas de YPF.

Diácono César Riquelme: “Esperamos 45 mil personas a la peregrinación”

La 45° edición iniciará este lunes con puestos de hidratación y colectivos gratuitos rumbo a Güer Aike.

El Gobierno rescindió el contrato de recolección de residuos hospitalarios

La provincia finalizó el vínculo por incumplimientos y evalúa alternativas para garantizar el servicio.

Secundario Nº 19 “Cincuentenario de LU12” realizó un emotivo acto de egreso

Los alumnos recibieron sus diplomas acompañados por sus familias y docentes, con el padrinazgo de LU12 AM680.

Jairo Guzmán se reunió con el ministro de Salud, Mario Lugones

El funcionario dialogó sobre la situación sanitaria provincial y los desafíos del sistema público.

El CPE afirmó que los aumentos docentes superaron la inflación

Pedro Gojan valoró la evolución salarial y destacó el compromiso de los trabajadores de la educación.

Tierra del Fuego pidió a la Legislatura aprobar la cesión de áreas de YPF

El Gobierno provincial y los trabajadores petroleros respaldaron el acuerdo para sostener la actividad hidrocarburífera.

Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026

La Selección compartirá zona con Argelia, Austria y Jordania.

Claudio Vidal recibió a Valentina, campeona de las Olimpiadas de Matemática

La estudiante de 10 años fue reconocida por su notable desempeño académico.

Daniela D’Amico asumió la presidencia del Concejo Deliberante de Río Gallegos

La edil será la encargada de conducir el cuerpo legislativo durante el período 2025–2026.

LU12 AM680 anunció a las ganadoras de su sorteo del cordero de los productores rurales y la picada de El Palacio del Jamón

Las premiadas recibieron sus obsequios en la sede de la emisora.

Transmisión del automovilismo: última fecha desde las 13:00

La jornada definirá el campeonato con la cobertura especial de LU12 AM680.

Inter Miami enfrenta a Vancouver Whitecaps a las 16:30

La Opinión Austral adelantó los detalles del encuentro destacado de la jornada futbolística.