Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por diferencia de gol, Bancruz sigue en el Regional: Escorpión quedó eliminado

 

Cámara oral. Homicidio en el barrio del Carmen de Río Gallegos

Se conoce hoy el fallo por el crimen de Franco Cuevas

 

Habló en LU12, Juan Carlos Berasaluce, nuevo presidente de Distrigas: “Queremos llegar con gas a todos los domicilios donde se necesita”

 

Por Irene Stur. Datos de septiembre: La producción petrolera y gasífera sigue retrocediendo

 

Este miércoles: Claudio Vidal firmará el acuerdo para quitar retenciones al petróleo

 

MIRA TAMBIÉN

CAME. Movimiento turístico “bueno” en Santa Cruz durante el finde XXL

 

Pesar. Se descompensó mientras manejaba

Dolor por la muerte de Ariel “Cascote” Santos

 

Contra la violencia machista: 25N: marchas en Río Gallegos y en todo el país

 

Falleció a los 84 años: Alicia Kirchner recordó al exintendente Juan José Mussi: “Un gran compañero”

 

Magallanes 2025: Santa Cruz cosechó 58 medallas en los Juegos de la Para Araucanía

MIRA TAMBIÉN

 

Conmoción. Analizan cámaras de seguridad

¿Ajuste de cuentas?: secuestraron y maniataron a una mujer en Puerto Deseado

 

Básquet. Ante Punta Arenas

Las chicas de Hispano Americano se quedaron con el Torneo “Mario Fernández”

EN ESTA NOTA Tapas

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios