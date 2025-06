Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta tarde, por la denuncia del padre de un alumno del Industrial N°4 de Río Gallegos, se suspendieron las clases de manera preventiva. Luego, como corresponde al protocolo en estos casos, se llamó al personal de Bomberos y de Camuzzi Gas del Sur, quienes revisaron el edificio para corroborar que estuviera todo en orden.

Según pudo saber La Opinión Austral, en principio no se habrían encontrado fallas dentro de la escuela. No obstante, el personal de la empresa de gas realizaba una inspección en el nicho exterior que se encuentra por calle Piedra Buena. Según se aclaró, las autoridades del “Indu 4” informarían por los canales correspondientes si habrá o no clases este martes 10.

Por su parte, presente en el lugar se encontraba uno de los dirigentes de la ADOSAC provincial, Miguel del Plá, quien manifestó que la situación en los colegios de la provincia “es muy grave”. En ese sentido, expresó: “Hemos presentado una nota y pedimos una audiencia con la presidenta del Consejo (Iris Rasgido) para hablar exclusivamente de este tema porque nuestros compañeros requieren de un lugar digno donde trabajar, eso es lo lógico y natural”.

Miguel del Plá, referente del gremio ADOSAC. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Más adelante, señaló: “Hay casos tremendos, el de la escuela 78 del otro día fue un escándalo” y puntualizó: “Vinieron a decirnos que era una bombita de olor y después el informe de Camuzzi dijo que había pérdida de gas, clausuró dos equipos y hoy en ese establecimiento trabajan la mitad de las aulas porque la parte que clausuró Camuzzi implica la mitad de la escuela sin calefacción en todos los turnos”.

Asimismo, afirmó que en la escuela 47 que se encuentra en calle Eva Perón “el problema son las cloacas, están completamente deteriorados, hay una bomba en el fondo que da a una cámara donde se juntan los líquidos cloacales que está rota y no han podido encontrarle la solución y prácticamente no hay clases ya hace tres semanas y no veo la solución” y agregó: “A los chicos ya les habrían dicho que se llegaría así hasta el receso porque tienen que hacer una obra muy importante, lamentablemente son cosas que se tendrían que haber hecho antes”.

Entre otros establecimientos, manifestó que en el San Benito “la primaria rota por la calefacción y en la secundaria hoy se rompieron dos equipos de calefacción” y agregó: “El problema es que no se establece el suficiente cuidado y el mantenimiento de los establecimientos”.