La receta de empanadas es muy fácil y adaptable a los gustos de cada uno. Las más populares, de pollo, carne o jamón y queso lideran las demandas, aunque las propuestas más actuales, como la de morcilla, bondiola, hongos o 4 quesos, también tienen su público.

Entre las más consumidas está la empanada de pollo, cuyo principal atractivo es el relleno jugoso que requiere de mucho cuidado al comer para no terminar con manchas de grasa por toda la ropa.

La clave para que la mezcla de pollo, verduras y huevo no quede seca y adquiera ese sabor característico es no pasarse con el fuego durante el salteado y sellar bien las empanadas con el repulgue para que no se escape humedad durante la cocción final en el horno.

Empanadas de pollo receta

Ingredientes

1 pechuga de pollo

3 cebollas de verdeo

1 cda pimentón dulce

1 cdita ají molido

100 gr aceitunas verdes

1 cdita azúcar

1 cubito caldo de pollo

3 huevos

1 paquete tapas de empanadas

Preparación

Poner a hervir las huevos durante 15 minutos. Calentar la sartén con un poco de aceite y hacer las pechugas cortadas en tiras, salarlas y picarlas. Picar la cebolla, freir con un poco de aceite. Agregar el pollo y el caldo de pollo desmenuzado, mezclar. Retirar del fuego y agregar los condimentos. Luego añadir las aceitunas picadas. Revolver, apagar el fuego y reservar unos minutos. Armar las empanadas agregando pedacitos de huevos picados y hacer el repulgue. Acomodar en una fuente de horno. Hornear a 180ºC hasta que estén doraditas.

