Desde las 16:30 hasta las 21:00, se lleva a cabo en el Hotel Patagonia de Río Gallegos el 1° Congreso Nacional sobre “Falsas Denuncias“, con la disertación de distintos profesionales en la materia y la presencia de los abuelos de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado en noviembre de 2021 tras sufrir brutales golpes por parte de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez Frydlender.

En la antesala del evento, organizado por la abogada Elba Soria, Ramón Dupuy dialogó en exclusiva con La Opinión Austral acerca de la importancia de esta iniciativa y advirtió que desde que le arrebataron la vida a su nieto “hay 98 chicos asesinados más. De esos, 38 fueron asesinados por parejas igualitarias. Entonces, hay algo que está fallando: la justicia“.

Ramón, quien llegó junto a su esposa Silvia Gómez en horas de la madrugada a la capital santacruceña, comentó que “es la segunda vez que llegó a esta ciudad. La primera vez tuvimos un conversatorio muy lindo, donde concurrió mucha gente, y por lo que veo, esta vez habrá el doble de personas”.

En el marco del congreso, que busca generar un espacio de reflexión, debate y visibilización sobre una problemática que afecta a un número creciente de ciudadanos en todo el país, subrayó: “Miedo no hay que tener nunca a nada, porque en el caso nuestro, de mi señora, de mi familia, más daño del que nos hicieron con Lucio no nos van a poder hacer”.

En ese sentido, insistió en que “hay que sacar el miedo de adentro y enfrentar la realidad. Nosotros recibimos siete falsas denuncias y, a través de ellas, perdió la vida un chico”. El abuelo de Lucio fue categórico al advertir: “Las falsas denuncias matan“.

Al respecto, afirmó: “No solamente matan a familias integras en vida, porque impiden el contacto con el progenitor, también matan físicamente. Si no, que me lo digan a mí, que me asesinaron a mi nieto”. Seguidamente, se refirió a la Ley Lucio, impulsada después del crimen del nene de cinco años, que establece herramientas para reforzar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En relación a esta norma, aprobada en 2023, Ramón sostuvo: “Hoy por hoy, hay muchos jueces que todavía dictan sentencias con ideología de género y no con perspectiva de niñez. Nosotros tuvimos que hacer la Ley Lucio. Y cuando estemos ya listos, creo que la semana que viene, deben estar definidos los contenidos de la capacitación para los tres poderes del Estado, donde será continua, permanente y obligatoria”.

En esa misma línea, remarcó: “No va a haber escapatoria para los tres poderes del Estado a la hora de sentenciar con perspectiva de niñez”. Además, subrayó: “Mediante esa ley, se previeron muchos asesinatos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país”. La justicia, afirmó, “se tiene que poner las pilas y no poner la mirada solo en la ideología de género”.

En otro tramo de la entrevista con La Opinión Austral, destacó la necesidad de concientizar a la comunidad: “Que tengan un poquito de empatía, que se comprometan, que pierdan el miedo. Esto no puede suceder en Río Gallegos, en Tucumán o en el norte de Argentina. La problemática de la niñez, el maltrato infantil, está asentado en todo el país. Es impresionante la vulneración de los derechos de los niños”.

Por último, sostuvo: “Los jueces de familia no se tienen que olvidar de que el derecho superior del niño está firmado desde 1989. Tenemos la Ley 26.061 para la protección integral de la infancia”, y cuestionó: “¿Por qué no la respetamos? ¿Qué conveniencia hay detrás de todo esto? Hay que respetar las convenciones y la ley”. Finalmente, sentenció: “Los niños en Argentina están en peligro. Hay 98 chicos más asesinados“.

