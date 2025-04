Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hace menos de cuatro meses, Martina Leiva Campos (16) regresó a su hogar y pudo retomar su vida en Río Gallegos.

El 28 de enero de 2024, cumplió 15 años y cuatro días después, el 1° de febrero le informaron a su familia que debían derivarla a la Ciudad de Buenos Aires. A partir de allí estuvo en tratamiento por sarcoma sinovial monofásico grado II en el Sanatorio Finochietto.

La Opinión Austral contó su historia y estuvo en el momento de su regreso a la capital provincial cuando faltaban poco más de 24 horas para Nochebuena.

“Sentí mucho alivio al terminar el tratamiento, si bien no es sólo tocar la campana y subirte al avión, sabía que estaba en la recta final. Cuando llegamos, tuve una mezcla de emociones y sentimientos que todavía no puedo expresar bien, la emoción por ir a mi ciudad y ver a todo mi entorno, la tristeza por llegar y ver a mis abuelas muy mal de salud, los nervios de viajar en avión, algunas de estas cosas me jugaron en contra”, recordó Martina, este viernes, a La Opinión Austral.

“Antes de volver ya nos habían avisado que un mes después teníamos que regresar para un control y para sacarme el catéter. Dicho y hecho, fuimos por dos semanas y cuando me recuperé de la operación, volvimos nuevamente a Gallegos”, repasó.

En el Colegio Salesiano, se reincorporó a su curso y a su rutina escolar. “Estaba muy emocionada de volver y reencontrarme con todos mis amigos aunque todavía me está costando escribir por mi brazo y también estudiar, pero de a poco me voy adaptando”, comentó.

En Río Gallegos, Martina había dejado un pendiente importante en su agenda: su fiesta de “15”.

“La fiesta en general es algo que me produce nervios desde el día 1. Desde chica tenía decidido lo que quería hacer para mis ’15’ y la planificación empezó en 2022. Anteriormente, mi fiesta iba a ser el 6 de abril de 2024, pero para esos días, ya me habían dado mi diagnóstico y estaba finalizando una de mis primeras quimioterapias. Recuerdo que me lamentaba mucho de perder la fiesta de mi vida y además perderme las fiestas de todas mis amigas, fue algo que me torturó el cerebro y que hasta el día de hoy me duele”, reconoció.

En el medio de todo lo que estaba procesando, le llegó un mensaje que la alivió. “Damián y Claudia, dueños de Tarantino, me mandaron un audio diciendo que podían organizarme la fiesta cuando regreso, eso me devolvió toda la esperanza. Ellos estuvieron todo el año pendiente de mi evolución y recuperación, y tal como me dijeron, en cuanto llegué se comunicaron conmigo para elegir una fecha. No tengo palabras para agradecerles porque, sin obligación, fueron incondicionales y me dieron la oportunidad de cumplir mi sueño a pesar del tiempo transcurrido”, destacó.

“Cuando todo se tranquilizó, tuve mi prueba de vestido después de casi un año, a pesar del tiempo, mis ideas y gustos nunca cambiaron. Mi modista Mónica, a la cual le agradezco mucho, hizo un trabajo excelente y superó todas mis expectativas. El vestido está hermoso, es exactamente lo que yo esperaba”, contó.

Martina junto a Damián y Claudia, los dueños del salón.

Este jueves, Martina tuvo el ensayo de su entrada a la fiesta. “El salón es hermoso, todo decorado con mi color favorito, es un sueño, gracias a Celia, la organizadora que estuvo en cada detalle, aprovecho para agradecerle muchísimo también”.

“Me sentí una princesa practicando mi entrada. Cuando empezó la música me latía el corazón a mil, todavía estoy en shock, pero rezo mucho para que salga todo como siempre soñé”, reveló.

“Voy a dejar toda mi fe esta noche, de a ratos me siento muy agitada, y además muy triste. A pesar de que tengo muchísima familia y amigos con los que voy a disfrutar, me faltan mis abuelos, los más importantes. Con el reciente fallecimiento de mi abuela Olinda y mi abuela Laura, estoy destruida. Ellas me aseguraron que estarían conmigo de cualquier forma, sé que será así“, reflexionó.

A horas de su fiesta de “16”, expresó: “Sólo me queda tener muchas esperanzas, mantener la calma y divertirme, voy a gozar de mi noche hasta lo último. Gracias a Dios, a la vida y a las personas maravillosas que me cuidan y acompañan“.

