El 2 de abril ya se palpita en todo el país y Río Gallegos, una de las ciudades más representativas de la Causa Malvinas, no es la excepción. La conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas inició este martes con un emotivo acto en el barrio Ayres Argentinos y la ya tradicional marcha de antorchas, que se realiza por cuarto año consecutivo.

Acto por el 2 de abril

Tras el arribo de la caravana al Monumento a Malvinas, emplazado sobre calle San Martín, a las 23:00, se presentación conjunta de las bandas de las Fuerzas Armadas y Policía Provincial a la espera por el 2 de abril.

Minutos antes de la medianoche, comenzó el acto que contó con la presencia de autoridades locales, veteranos de guerra y, como cada año, estuvieron presentes José Ortega y María Cárcamo, los padres de José Honorio Ortega, único soldado riogalleguense que fue a las islas y cayó en combate.

“Queríamos estar presentes, aunque sea 5 minutos, a José lo recordamos todo el año”, dijo María durante el acto a La Opinión Austral.

“Es algo que no vamos a olvidar nunca, para nosotros es como recordarlo en presente”, señaló José y agradeció a “todos los que asisten a estos actos para recordar la memoria de los que dieron la vida por nosotros”.

A las 00 horas, las más de cien personas presentes en el lugar entonaron el Himno Nacional Argentino y, posteriormente, se hizo un minuto de silencio por los héroes que murieron defendiendo la Patria.

Seguidamente, las bandas de las Fuerzas Armadas y Policía Provincial interpretaron la Marcha de Malvinas.

Marcha de Antorchas por Malvinas

La actividad inició con un acto en el barrio Ayres Argentinos y continuó con una marcha de más de 100 personas desde las 21:00 horas, recorriendo un trayecto de 7 kilómetros que atravesó la calle 22, la Ruta Nacional Nº 3 y la avenida San Martín, hasta llegar al Monumento a Malvinas. Este sitio, que rinde homenaje al soldado santacruceño José Honorio Ortega, es punto de reunión anual para la vigilia del 1 de abril.

Pese a una noche fría, con apenas 6° y fuertes vientos, cientos de personas participaron de la iniciativa, reafirmando el compromiso y la memoria por los héroes de Malvinas.

En esta ocasión, debido al viento y el peligro que suponía hacer el recorrido con fuego, se optó por llevar antorchas electrónicas.

Así se vivió la marcha de antorchas

“El frío nos motiva”, expresó Mauro Moreli

Mauro Moreli, presidente de la junta vecinal del barrio Ayres Argentinos, dialogó con La Opinón Austral y destacó la importancia del evento: “Todos los años nos toca un clima así, hoy está bastante frío, pero creo que es positivo porque nos motiva. El santacruceño tiene ese espíritu aguerrido, y las personas que están aquí lo demuestran. Tenemos más de 100 inscriptos, pero seguramente son muchos más los asistentes”.

Además, destacó que los excombatientes Fernando Alturria y Eduardo Chorrero siempre comentan que el frío que suele haber los 2 de abril les evoca las duras condiciones climáticas de Malvinas.

La caravana estuvo encabezada por un tráiler, seguido por diversas asociaciones de ciclistas, motociclistas y autoclubes, además de referentes barriales y juntas vecinales. “Estamos muy contentos. Queremos demostrarle a la sociedad riogalleguense y a nuestros veteranos el cariño y amor que sentimos por nuestra patria. La causa Malvinas es fundamental para Ayres Argentinos y para toda la ciudadanía”, agregó Moreli.

“Antes del 2082 hay que recuperar nuestras Islas Malvinas”

Durante la caravana, se inauguró un importante cartel declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante, con el apoyo de la concejal Sol Kamu. Además, se realizó una proclama dirigida a la comunidad santacruceña y riogalleguense, instándola a no olvidar la lucha por la soberanía.

“Antes de que se cumplan los 100 años de la guerra de Malvinas, antes del 2082, las islas tienen que volver a ser nuestras por medios pacíficos. Fue una guerra injusta en la que el gobierno de facto no preparó a sus soldados de manera adecuada. Una guerra que parecía diseñada para ser perdida, pero nuestros héroes dieron todo para defender nuestra soberanía”, expresó Moreli.

“Venimos a decir no más al imperialismo, no más al sometimiento, no más al despojo territorial imperialista que los ingleses están realizando no sólo sobre nuestras islas, también sobre nuestra riqueza, sobre el mar argentino, sobre toda la la fauna que existe en nuestro mar y que hoy muchos imperios se están llevando ante un gobierno nacional que miro para otro lado. Desde este pequeño lugar y en esta humilde caravana venimos a decir que las Malvinas son fueron y serán por siempre argentinas”, destacó durante el acto de inicio.

Cómo es el recorrido

Mauro Morelli, referente del barrio Ayres Argentinos, destacó en Radio LU12 AM680 el “honor tremendo” que representa esta vigilia.

En la pequeña plaza del barrio construyeron un pequeño monumento cuando se cumplieron los 40 años de la gesta heroica de Malvinas. “Es muy sencillo, pero muy entrañable y bonito”, subrayó.

“Medimos con un programa de GPS y observamos que si uno traza una línea desde el monumento hasta las islas, pasa exactamente por la calle 22, que fue bautizada en 2020 como la avenida ‘combatientes de Malvinas’. Fue una casualidad muy linda. Es una línea perfecta que nos lleva de nuestro barrio simbólicamente hasta las Malvinas y decidimos generar esta caravana saliendo desde este monumento”.

El recorrido de la caravana es de 7 kilómetros y atraviesa la calle 22, luego continuará por la Ruta Nacional Nº 3 y la avenida San Martín hasta llegar al Monumento a Malvinas, donde se encuentra el monolito en honor al soldado José Honorio Ortega, héroe santacruceño, lugar donde año a año se realiza la vigilia todos los 1 de abril.

Cronograma de la vigilia

20:00 h: Acto conmemorativo en el barrio Ayres Argentinos.

21:00 h: Inicio de la caravana de antorchas.

22:00 h: Arribo de la caravana al Monumento a Malvinas.

23:00 h: Presentación de bandas conjuntas de las Fuerzas Armadas y Policía Provincial.

00:00 h: Entonación del Himno Nacional Argentino y minuto de silencio.

00:15 h: Interpretación de la Marcha de Malvinas.

El evento contará con el respaldo de Tránsito Municipal, Defensa Civil y la Guardia Urbana, garantizando el orden y la seguridad de todos los asistentes.

Actividades del 2 de abril: Desfile cívico-militar en honor a los héroes de Malvinas

Además, la Municipalidad de Río Gallegos organizó un imponente desfile cívico-militar que se llevará a cabo el miércoles 2 de abril.

10:30 h: Concentración de delegaciones en el predio de Boxing Club (Provincias Unidas 106).

11:45 h: Arribo de autoridades civiles y militares al Palco Oficial.

12:00 h: Inicio del acto con presentación, paso de revista y saludo a la Agrupación Malvinas Argentinas. Se entonará el Himno Nacional y se realizará una invocación religiosa.

También se realizará una entrega de ofrendas y discursos del Presidente de la Asociación Centro de Veteranos de Malvinas “Soldado José Honorio Ortega” y del Intendente. Luego, habrá un minuto de silencio y, seguidamente comenzará el desfile cívico-militar.