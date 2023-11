Este miércoles 8 de noviembre, se realiza el estreno federal de “Al borde” un documental del cineasta y escritor César González, sobre la urgencia de un tiempo de definiciones en el marco de las Elecciones Presidenciales 2023 en la Argentina, a pocos días del balotaje entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

La película, producida por Futurock, se estrenará en simultáneo en más de 400 espacios de todo el país. En Santa Cruz, la proyección se realizará en la Sala “Iris Bergero” de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA (Av. Gregores y Piloto “Lero” Rivera), con entrada libre y gratuita.

El Frente Patria Grande de Río Gallegos y la UNPA invitan a participar de la jornada que comenzará a las 19.30 y se extenderá hasta las 21.30, con un debate posterior al estreno del documental.

El proyecto comenzó una semana antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), cuando César González fue invitado a un programa de la radio online Futurock y contó que había querido hacer una película para documentar este tiempo electoral pero no había conseguido fondos para hacerlo y una vez terminada la entrevista, el proyecto fue “adoptado” también por la emisora y la producción se puso en marcha.

La producción del film fue impulsado de forma colaborativa y se abrió una colecta con el fin de recaudar fondos para el proyecto. Además, la lógica de comunidad también se instaló para el estreno, ya que Futurock lanzó una convocatoria a todos los espacios culturales, unidades básicas, comités, juntas vecinales, gremios y demás organizaciones interesadas en participar de la proyección en simultáneo de la película.

Al respecto, el reconocido director de cine César González explicó: “Salimos a indagar en la realidad en su máxima complejidad, contradicción, a escuchar a los sectores populares de todo el país. Hay testimonios de trabajadores formales, de la economía popular, ese es el núcleo duro de la película. También, tratando de entender, de escuchar sobre todo, a personas que votaron a Javier Milei“.

“Filmamos en muchísimos lugares, en villas, entrevistamos a estudiantes, trabajadores de la salud, docentes, obreros, albañiles, mucha clase trabajadora, tratando de demostrar que el pueblo siempre es hablado por intérpretes, por otros y cuando aparece su voz te das cuenta que no hay una sola”, indicó en una entrevista con la Agencia Télam.

Entre las peculiaridades de los registros -que se filmaron en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, localidades bonaerenses y distintas provincias-, el documentalista indicó: “Lo fundamental es que no encontré odio en los votantes de Milei, salvo uno o dos que tenían cierto discurso muy en sintonía con el negacionismo de la dictadura y cierta melancolía sobre esos tiempos. A la mayoría dice que ‘no me alcanza la plata, tengo dos trabajos y no me alcanza, cómo puede ser que un gobierno peronista nos haya sacado el plato de comida de la mesa’ y eso es imbatible, absolutamente verificable y es verdad“.

César González, cineasta, documentalista, escritor y poeta.

“Hay que entender por qué esa bronca tan justa, en las PASO, no se fue a un candidato como (Juan) Grabois que no era un outsider pero tampoco venía de la política más tradicional. Se fue para un chabón que dice que vamos a perder la soberanía monetaria, que va a vender los recursos naturales. Es una radiografía de un momento muy concreto de nuestro país pero que no quería que se pareciera a un informe televisivo de los que ya hay cientos“, añadió.

Respecto a la interpretación del director sobre la conversación política, González aseguró que: “Hoy todo se consume irónicamente, así empezó Milei. Nuestro país tiene mucha tradición sindical, de lucha, de conquista de derechos, somos reconocidos en el mundo por haber enjuiciado a las juntas militares. Somos una sociedad muy politizada, por suerte. Me di cuenta conociendo las otras ciudades, las virtudes que tiene la nuestra, acá está en todos lados. Ojalá se pudiera traducir esa politización de la sociedad con una dirigencia política coherente con eso tan interesante que pasa en la cotidianidad”.

Por último, González habló del título de la película y como fue mutando a medida que fueron transcurriendo los días de rodaje.

“Iba a ser “Generales” pero no lo entendía nadie porque era un homenaje a otra película que se llama “Primary” Sobre las elecciones primarias demócratas de Estados Unidos de los años 60, entre John F. Kennedy y Hubert Humphrey, y es muy importante en la historia del cine por cómo está filmada, muy en sintonía con lo que fue el cine directo. Usa la posibilidad técnica de las cámaras que venían con el micrófono incorporado lo que evitaba tener que sincronizar después. Pero finalmente el título será “Al borde“. Lo eligió Julia Mengolini“, concluyó.

¿Quién es César González?

César González es un artista multifacético que se ha destacado como escritor, cineasta, poeta y ensayista. Nacido en 1989 en la villa Carlos Gardel, en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires, tuvo una infancia y una adolescencia marcadas por la pobreza, la exclusión, las drogas y la delincuencia. A los 16 años fue detenido por ser cómplice de un secuestro extorsivo y pasó cinco años en distintos institutos de menores y cárceles.

Fue en la prisión donde descubrió su vocación por la cultura, gracias al encuentro con Patricio Montesano, un mago profesional que le acercó libros de filosofía, literatura y cine. González se convirtió en un ávido lector y comenzó a escribir poesía bajo el seudónimo de Camilo Blajaquis. Publicó tres libros de poesía: La venganza del cordero atado, Crónica de una libertad condicional y Retórica al suspiro de queja. También creó la revista Todo Piola, un espacio literario independiente que funcionó entre 2009 y 2012.

Al recuperar su libertad, González se dedicó al cine, con una mirada crítica y comprometida con la realidad social de los sectores más vulnerables. Dirigió siete películas, entre las que se destacan ¿Qué puede un cuerpo?, Corte rancho, Atenas y Lluvia de jaulas. Sus obras han sido exhibidas y premiadas en diversos festivales nacionales e internacionales, como el BAFICI, el Festival de Mar del Plata, el Festival de Rotterdam y el Festival de Locarno.

González es considerado uno de los referentes del cine independiente y militante argentino, con una estética y una ética que cuestionan el sistema capitalista, el poder judicial, los medios de comunicación y las representaciones hegemónicas de la marginalidad. Su obra es una expresión de resistencia y de búsqueda de sentido, que interpela al espectador y lo invita a reflexionar sobre su propia posición en el mundo.