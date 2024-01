Suspenden a la petrolera que opera en Puerto Rosales donde se registró un nuevo derrame de crudo

(Agrega información del Ministerio de Ambiente bonaerense)

El Ministerio de Ambiente de la provincia Buenos Aires suspendió preventivamente la operatoria de la petrolera Oiltanking Ebytem S.A., tras un nuevo derrame de hidrocarburos en una monoboya de esta compañía que opera en Puerto Rosales, situado en el partido de Punta alta.

En un comunicado se indicó que además de suspenderse las actividades, se solicitó de manera urgente que la Secretaría de Energía de Nación, el organismo habilitante de la actividad de la empresa, que revise la operatoria y asegure que está en condiciones de seguir trabajando.

Esta mañana se informó que, tras el episodio del pasado 26 de diciembre, se produjo un nuevo derrame pasadas las 4 en la segunda monoboya que opera la empresa ubicada en la zona conocida como Punta Cigüeña, en el canal de acceso a la ría de Bahía Blanca.

"La Provincia está presente en el sitio y se están llevando adelante todas las acciones para que el evento tenga el menor impacto posible en nuestros bienes comunes naturales y en la vida de las y los bonaerenses", se detalló.

Además, se afirmó que se está trabajando en coordinación con Prefectura Naval, la autoridad competente, quien activó el Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas (Planacon).

Desde el Ministerio, que conduce Daniela Vilar, también se resaltó que hay comunicación permanente con el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles; con Rodrigo Aristimuño, jefe comunal de Coronel Rosales; autoridades del Puerto y actores sociales de la zona.

En diciembre pasado, cuando se detectó el derrame que afectó parte de la Reserva Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, el Ministerio de Ambiente suspendió la operación de la monoboya que ocasionó la pérdida, se intimó a Oiltanking a presentar el Plan de Contingencia y el Plan de Remediación con carácter de urgencia y se aplicaron sanciones por el incumplimiento de la Ley 11.723, artículo 3, inciso B y de la Ley 10.907 de protección de Reservas Naturales.

Además, la Autoridad del Agua sancionó a la empresa por infracción del artículo 103 de la Ley 12.257, aplicando la multa máxima que puede emitir el organismo.

"La Provincia seguirá actuando acorde a sus competencias de cuidado y preservación de los bienes comunes naturales una vez ocurrido el evento e instando a las autoridades nacionales a investigar lo sucedido y controlar la operativa de la empresa", se indicó.

El biólogo y director de la Estación de Rescate Fauna Marina Guillermo "Indio" Fidalgo, Pablo Petracci, explicó esta mañana a Télam que "fue una falla en la segunda monoboya, porque la anterior la Punta Ancla estaba en reparaciones por lo del 26 de diciembre".

Petracci dijo que en este caso se trató de la monoboya "Punta Cigüeña falló un bulón, entre comillas, que ocasionó un derrame sobre la monoboya y al agua".

"A las 5.30 se activó el Plan de Contingencias para Derrame de Hidrocarburos en el Agua (Planacon) pero estamos hablando de un segundo derrame a días del primero", agregó.

El biólogo sostuvo que la empresa petrolera "por el momento no informó volúmenes, nosotros por la neblina de la mañana no sabemos cuánto habría caído".

Según indicó tras este nuevo episodio y en el marco del Planacon, seis embarcaciones se encontraban trabajando en el lugar.

"Para mí acá hay cosas que están fallando por falta de mantenimiento, de sensores, por lo que la empresa tiene que dar sus explicaciones", afirmó.

Según se indicó la anterior situación ocurrió en una monoboya ubicada en Punta Ancla, aguas afueras de Puerto Rosales mientras que en este caso la de Punta Cigüeña se encuentra aguas adentro, más cerca de Puerto Rosales e Ingeniero White.

"Estas monoboyas son utilizadas para que los buques carguen y descarguen crudo y en este caso estaban cargando en el buque San Matías I", agregó el director de la Estación de Rescate.

El biólogo comentó que fueron alertados por distintas personas sobre la situación donde se observaron fotografías sobre el derrame del crudo.

Por su parte la petrolera informó que a las 5:30 se activó el (Planacon) mediante aviso a Prefectura Naval Argentina (PNA), Distrito Bahía Blanca.

"Esto ocurrió luego de que, tal como se informara a las autoridades, durante la operación de descarga del buque tanque "San Matías", un elemento de medición de presión presentara una falla; lo que generó un derrame de hidrocarburo", indicó la firma.

En ese contexto se sostuvo que "percibida la fuga, la que fue observada por personal de Oiltanking a bordo, se dispuso la inmediata interrupción de la operación".

"Por otra parte, se realizaron trabajos de contención y control de la mancha por medio de barreras y booms absorbentes, a cargo de la empresa contratista Cintra, lo que contuvo todo el derrame registrado", afirmó el parte de prensa.

La empresa señaló que "no obstante esto, y para despejar dudas, ya hay embarcaciones verificando la existencia de pequeños rastros de material eventualmente desprendido de la mancha principal".

"Al momento Prefectura Naval Argentina ya inspeccionó la monoboya y adicionalmente, se encuentran presentes en la Terminal de la empresa autoridades del Ministerio de Ambiente y de Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, siguiendo la contención del derrame ocurrido hoy", puntualizó.

Por su parte el abogado de los pescadores artesanales de Bahía Blanca, Lucas Beier, dijo que tras el primer derrame ocurrido en diciembre hizo "una denuncia ante la Justicia Federal por lo que todavía no se resolvió nada".

"En el escrito además estuvo acompañado de imágenes y videos de un pescador artesanal donde se observaba el derrame", expresó.

Beier comentó que en 2011 se había radicado otra denuncia por contaminación en el estuario de Bahía Blanca la que "se encuentra en trámite y está vinculada por efluentes en el Polo Petroquímico en el que también está denunciado Oiltanking". (Télam)