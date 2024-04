Un trágico accidente ocurrió la noche del domingo en cercanías de Yotala, cuando un autobús de la empresa Transtin Dil Rey que viajaba de Potosí a Sucre chocó con otro vehículo. El impacto causó que el autobús se saliera de la carretera, desbarrancara unos veinte metros por una ladera provocando el fallecimiento de cuatro personas y las heridas en 36 pasajeros.

El choque tuvo lugar alrededor de las 20:15 en la comunidad de Santa Rosalía, zona de Puente Méndez por la invasión de carril por parte de uno de los vehículos implicados.

Tras el accidente, el autobús se precipitó por 20 a 30 metros, mientras que el automóvil involucrado quedó en la plataforma de la carretera.

Entre los fallecidos se encuentran tres mujeres (una de ellas es una niña de seis años), y un hombre, el chofer. Por otro lado, los heridos fueron remitidos al hospital Santa Bárbara de Sucre, la clínica Los Angeles y Cruz Roja.

Los equipos de rescate encontraron pasajeros atrapados dentro del autobús, algunos de ellos con lesiones graves que requerían extracción con herramientas especiales. La Cruz Roja también participó en la respuesta a la emergencia, coordinando esfuerzos con otras instituciones de salud locales.

A partir de este episodio, el periodista Gustavo Kuffner, relator de DSPORTS, que ya se encuentra en la ciudad boliviana para llevar adelante la transmisión del partido, confirmó que las autoridades viales y de seguridad del Municipio de Potosí le pidieron a sus pares del club argentino y de CONMEBOL que el plantel se traslade en las primeras horas del jueves rumbo a Sucre, es decir le solicitaron a Boca abandonar Potosí en las primeras horas del jueves y no en la madrugada tras el partido.

El próximo partido de Boca Juniors será el miércoles 3 de abril ante Nacional de Potosí, en el primer partido del gripo por la Copa Sudamericana.

Boca viene de ganarle a San Lorenzo por 2 a 1, con goles de los uruguayos Cavani y Merentiel y sufrió la baja por lesión por los próximos meses del lateral Blondel.

En tanto, por la Copa de la Liga Profesional volverá a jugar el sábado 6 de abril ante Newell’s, en Rosario.

El fixture de Boca en la Copa de la Liga 2024

Fecha 1: Platense vs. Boca 0-0

Fecha 2: Boca vs. Sarmiento 1-1

Fecha 3: Tigre vs. Boca 0-2

Fecha 4: Boca vs. Defensa y Justicia 0-0

Fecha 5: Boca vs. Central Córdoba 2-0

Fecha 6: Lanús vs. Boca 1-2

Fecha 7: River vs.Boca 1-1

Fecha 8: Boca vs. Belgrano 3-2

Fecha 9: Unión vs. Boca (6/3)

Fecha 10: Boca vs. Racing 4-2

Fecha 11: Estudiantes vs. Boca Suspendido

Fecha 12: Boca vs. San Lorenzo Sábado 2-1

Fecha 13: Newell´s vs. Boca Sábado 6/4 17.00

Fecha 14: Boca vs. Godoy Cruz

Copa Sudamericana: calendario

Fecha 1: Nacional Potosí vs. Boca 3 de abril, a las 21 horas.

Fecha 2: Boca vs. Sportivo Trinidense 9 de abril, a las 21 horas.

Fecha 3: Fortaleza vs Boca 25 de abril, a las 21 horas.

Fecha 4: Sportivo Trinidense vs Boca 8 de abril, a las 21:30 horas.

Fecha 5: Boca vs Fortaleza 15 de abril, a las 21 horas.

Fecha 6: Boca vs Nacional Potosí 15 de abril, a las 21 horas

Liga Profesional 2024: fixture del campeonato

Fecha 1: Atlético Tucumán vs. Boca (12/5)

Fecha 2: Central Córdoba vs. Boca (19/5)

Fecha 3: Boca vs. Talleres (26/5)

Fecha 4: Platense vs. Boca (2/6)

Fecha 5: Boca vs. Vélez (12/6)

Fecha 6: Defensa y Justicia vs. Boca (21/7)

Fecha 7: Boca vs. Banfield (24/7)

Fecha 8: Instituto vs. Boca (28/7)

Fecha 9: Boca vs. Barracas (4/8)

Fecha 10: Independiente Rivadavia vs. Boca (11/8)

Fecha 11: San Lorenzo vs. Boca (18/8)

Fecha 12: Estudiantes vs. Boca (25/8)

Fecha 13: Boca vs. Rosario Central (1/9)

Fecha 14: Racing vs. Boca (15/9)

Fecha 15: Boca vs. River (22/9)

Fecha 16: Belgrano vs. Boca (29/9)

Fecha 17: Boca vs. Argentinos (6/10)

Fecha 18: Tigre vs. Boca (20/10)

Fecha 19: Boca vs. Riestra (27/10)

Fecha 20: Lanús vs. Boca (3/11)

Fecha 21: Boca vs. Godoy Cruz (6/11)

Fecha 22: Sarmiento vs. Boca (10/11)

Fecha 23: Boca vs. Unión (20/11)

Fecha 24: Huracán vs. Boca (24/11)

Fecha 25: Boca vs. Gimnasia (1/12)

Fecha 26: Newell´s vs. Boca (8/12)

Fecha 27: Boca vs. Independiente (15/12)

Copa Argentina: próximo partido

El próximo partido de Boca por la Copa Argentina será ante el ganador de Almirante Brown o San Martín de Tucumán. Se jugaría a mitad de año.