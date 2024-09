Franco Colapinto contó que se cortó la oreja y casi no puede correr en Bakú: “Cinco minutos antes cómo me vas a coser, boludo” El piloto argentino de la escudería Williams finalizó octavo en el GP de Azerbaiyán y logró sumar puntos. Sin embargo, en una entrevista contó una anécdota que casi lo deja sin poder competir.

El piloto argentino Franco Colapinto, hacía una valoración sobre su clasificación en el GP de Azerbaiyán, cuando contó una anécdotas que casi lo deja sin salir a la pista.

“Contento de haber llegado a la Q3. Hice una muy buena vuelta de Q2, en la Q3 hicimos un pasito más con el setup para ver si podíamos ganar alguna décima más y no funcionó. Igualmente es un fin de semana muy positivo”, dijo Franco Colapinto.

y agradeció todo el trabajo conjunto: “El equipo hizo un trabajo increíble para ponerme en Q3. Es parte de todos ellos, estamos en una muy buena posición para sumar puntos. Ya es mi segunda carrera y quiero un poquito más. Veremos qué ritmo tenemos, pero tengo confianza en que podemos obtener puntos”.

Luego sin embargo, contó el percance que dejo a todos boca abierto “Me cortaron la oreja ayer, haciendo cuello, cinco minutos antes de la FP1, se soltó la goma del cuello y me pegó. Primero me quedé sordo, después empezó a sangrar, se abrió todo, me querían poner puntos cinco puntos antes de la FP1”

Pese a lo preocupante de la escena, el modo de relatarlo del piloto argentino desató las risas en el corralito: “¿Cinco minutos antes cómo me vas a coser, boludo? ¿Estás loco? Y después encima choqué, fui al centro médico y cuando me saqué la capucha, tenía sangre”.

“Me decían que no podía correr, había sangre por todos lados. Después de un poco de explicaciones, llegamos a un acuerdo y me van a dejar correr”, concluía el actual integrante de Williams.

“Franco Colapinto contando que casi le tienen que hacer puntos en la ojeja exactamente igual que te lo contaría tu mejor amigo”, señalaron en las redes.