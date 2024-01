En las últimas horas, a través de la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, circuló un video donde los concursantes de Gran Hermano, Rosina Beltrán y Joel Ojeda, se encontraban en el sauna hablando de cómo es el juego de Isabel de Negri. En esta charla, Joel le reveló a Rosina que “Isabel la está manipulando”. A raíz de esto, ella no reaccionó de la mejor forma y se generó una discusión entre ambos.

Todos los detalles sobre la pelea entre Rosina y Joel de Gran Hermano

Beltrán, confesó que “Sabrina e Isabel estaban distantes y no entendía por qué”.

Ante esto, Ojeda le dijo: “No sé cómo no te das cuenta. Pareces tonta, boluda”, y, continuó: “No hace falta que te digan nada. No tenés que esperar que te digan las cosas. Observá, mirá”.

Luego, la jugadora expresó: “Si me llevó bien con Sabrina…”, y, él, la interrumpió: “No te llevas bien. Está con cara de ort* todo el día, como diciendo “no me la banco más”. ¿Cómo no te das cuenta de esas cosas?”.

“Ay, boludo. Háblame bien, pará”, reaccionó Rosina. Luego de estos dichos, aseguró: “De Isabel no me la esperaba”.

“Pero parece que no estás acá”, argumentó Joel. Después de esto, la quiso hacer entrar en razón: “¿Cómo no te las vas a esperar? Si hace una semana te dijo ‘hacés lo que yo te digo o…’. Después viene y te hace unos mimos, obvio. A ver, uno cuando trata de manipular es esto: un mimo y taca (golpe contra el vidrio del sauna), eso hace una persona que te manipula. Te tenés que dar cuenta vos, no te puedo decir todo”.

La repercusión en redes por la confesión que le hizo Joel a Rosina

Los televidentes estuvieron de acuerdo con Joel y se pusieron felices de que “alguien le abra los ojos”. Mirá las reacciones.

Cuarta gala de eliminación en Gran Hermano: quiénes son los nominados, cómo votar y a qué hora será

Faltan pocas horas para que haya un nuevo expulsado. Quienes se encuentran en placa, son: Nicolás Grosman, Carla “Chula” De Stefano, Isabel De Negri, Rosina Beltrán y Florencia Cabrera. Las votaciones continúan abiertas y podés elegir al que menos te gusta.

Cuarta gala de expulsión en Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Se puede votar a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, ingresando a la página del programa:

¿A qué hora comienza la cuarta gala de eliminación en Gran Hermano?

Se podrá visualizar a partir de las 22 hs por la pantalla de Telefe.

¿Qué dicen las encuestas acerca de próximo expulsado de Gran Hermano?

Una vez que se revela la placa final, el productor periodístico Fede Bongiorno realiza un sondeo. A través de la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, le consultó a sus seguidores: “¿A quién votas para que sea eliminado de Gran Hermano?”. Los resultados fueron impactantes.

Los números del más querido al menos amado, dieron así:

Rosina : 9,4%.

: 9,4%. Carla : 13,2%.

: 13,2%. Florencia : 13,7%.

: 13,7%. Nicolás : 15,4%.

: 15,4%. Isabel: 67,1%.

Teniendo en cuenta estos resultados, De Negri es la cuarta persona que podría llegar a abandonar la casa más famosa del país.

