Griselda Siciliani, la actual novia de Luciano Castro, estuvo presente en el programa de streaming “Sería Increíble” (OLGA), el cual es conducido por Nati Jota, Damián Betular, Eial Moldavsky y Homero Pettinato, y sorprendió al dar fuertes declaraciones sobre cómo es su relación con Castro; además, lanzó polémicas indirectas que estarían dirigidas a la ex del actor, Sabrina Rojas.

La fuerte indirecta de Griselda Siciliani a Sabrina Rojas

Mientras Homero, Damián y Eial hablaban sobre la presencia de Luciano y el cuerpo que tiene el actor, Nati aprovechó para preguntarle a Griselda si “era una mujer celosa”. “¿Nunca fuiste celosa en el amor o es de ahora?”, lanzó la periodista y, rápidamente, la actriz retrucó “¿Celos de qué voy a tener? ¿De que g*rche? No”.

Esto tomó por sorpresa a la conductora, quien volvió a consultarle a la actriz: “¿Qué? ¿No te importa que g*arche con alguien?”. “Pero no”, aseguró Siciliani y corrió la cabeza, dejando en claro que no es algo a lo que le dé importancia.

Además, aseguró que jamás revisó un teléfono y que “cuándo Luciano agarra el teléfono para poner la contraseña, yo ya estoy en la cocina”. Con esta información, Nati le preguntó si su relación con Castro es abierta o si son una pareja poliamorosa y la actriz señaló que no, pero que espera que su pareja se maneje de la misma forma que ella. “Me llegas a tocar el teléfono, me llegas a preguntar con quién me encontré o con quien tomé café, no es un punto final pero… dale, dale b*ludo, salí de acá”, cerró.

Esto recuerda a las veces que Rojas habló en su propio programa “Pasó en América”, de momentos en que Luciano, ya estando en pareja con Griselda, le seguía escribiendo mensajes a ella. De esta manera, la modelo y madre de los hijos de Castro aseguró, en reiteradas ocasiones, que su expareja buscó serle infiel a la ex de Suar con ella.

“Luciano es un infiel serial que desea lo que no tiene y, ahora, no me tiene a mí”, decía en un móvil con Intrusos. Además de recordar un momento en que, en su programa, contaba haberse dado besos con su ex.

Todos los detalles sobre la segunda temporada de “Envidiosa”, la serie protagonizada por Griselda Siciliani

La segunda parte de esta entrega ya se encuentra disponible en Netflix.

La historia retoma el dilema de Vicky, una mujer de 40 años que, presionada por el paso del tiempo, le exige a su pareja de toda la vida, Dani (Martín Garabal), que se casen o se separen; sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Matías (Esteban Lamothe) aparece para sembrar nuevas dudas en su corazón.

La sinopsis oficial, anticipa: “Vicky se encuentra atrapada entre dos caminos posibles: casarse y formar una familia con Dani o abrirse a la posibilidad de explorar una relación con Matías. Aunque la vida de country, que siempre soñó, parece perder atractivo, la idea de un nuevo amor también la llena de miedo”.

Y, continúa: “Más neurótica y confundida que nunca, comienza a moverse entre ambos mundos sin querer renunciar a ninguno. Desesperada, deberá tomar una decisión y enfrentarse a las consecuencias de su elección”.

