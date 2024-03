Hace varias semanas, Tini Stoessel comparte pequeños adelantos de su nueva era musical, la cual reveló que el concepto es hablar sobre lo mal que estuvo anímicamente. Luego, contó que su álbum se llamará “Un mechón de pelo” y saldrá el jueves 11 de abril. Esto, generó mucha polémica entre los usuarios de la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, ya que aseguraron que “está lucrando con la salud mental”. Además, anteriormente, una hater aseveró que sus problemas sos “irrelevantes”. En consecuencia, ella no dudó en responderle. “Personas como vos me hicieron sentir, exactamente, lo que estás diciendo. Me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma en muchas situaciones. Terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer. No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro. Así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”, expresó. El padre de la cantante, Alejandro, se hartó de la situación e hizo un fuerte descargo.

El picante comunicado de Alejandro Stoessel sobre las críticas que recibe Tini

Alejandro, manifestó: “¿Cómo entender, aceptar y perdonar la maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida? Lastimar desde la cueva del anonimato”.

Y, continuó: “Seres tan pequeños, como inservibles. Transpirando su veneno tóxico, que, refugiados detrás de una pantalla, seguramente, de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son adictos irrecuperables a la maldad”.

Hasta el momento, Tini no dijo nada sobre las palabras de Alejandro.

Un mechón de pelo: el fuerte tráiler de Tini Stoessel sobre su nuevo álbum

En la filmación, ella está frente a un espejo, llorando con una tijera en sus manos y se corta parte de su pelo. En el posteo, escribió: “Haber podido expresar en palabras tantas emociones y sentimientos fue algo muy sanador. Quiero agradecerles por el amor que me están dando. Los amo”.

Luego, con su voz en off, se puede escuchar: “Como duelen los sentimientos cuando uno no los deja ir. Cómo se borran los recuerdos, cuando aún viven en mí. Se hace difícil perdonar, pero más difícil perdonarte a ti. A veces, pienso que estoy loca, porque loca me sentí. Loca como el mar, que no se entiende lo que hace ni a dónde va. Solo él puede entender, encontrarse en alguien más. Será que el ser humano nunca aprende a nadar en búsqueda del sentido. Perdida en el desierto y no lograr saciar, saciar el alma fría y volver a respirar”.

