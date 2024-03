Hace tiempo atrás, se corrió el rumor de Victoria Vanucci y Matías Garfunkel participaban en orgías VIP, pero, hasta el momento, no había una confirmación oficial. En una reciente entrevista, Victoria estuvo presente en el ciclo radial de Tamara Pettinato, “Ella empezó”, donde afirmó que su participación en fiestas sexuales junto a su exmarido eran ciertas. Además, reveló cómo son las estrictas reglas que manejan esos encuentros. A raíz de esto, se viralizaron unas fotos hot de cuando ellos eran pareja.

¿Qué dijo Victoria Vanucci sobre las orgías VIP?

Tamara, le dijo a Victoria: “Se dijo que tenías una vida sexual con tu ex que era un delirio. Que hacían unas fiestas espectaculares”.

Ante esto, la invitada confesó: “Siempre fui y soy muy dominatrix. Hay muchas cosas que, todavía, me quedan por hacer. Sí, bueno, es cierto. Era más boludeo que lo que hacíamos. La gente tenía mucha imaginación, pero, sí… Por ejemplo, había lugares a los que me gustaba ir y era muy liberal. Me cagaba de la risa y me gustaba todo”.

Y, aseguró: “Eran muy interesantes”. Luego, reveló: “Se hacían una vez por año y eran en castillos. No era algo así nomás, era algo importante”.

Después esa confesión, habló sobre las reglas.

“Hay lockers para cambiarse y tiene pisos especiales. Es libre la participación. El que quiere con la que quiere, o los que quieren con los que quieren”, confesó.

Por último, contó: “Uno no se puede apartar de cierto reglamento. Por ejemplo, hay bebidas para tomar, pero, si te emborrachas, no podes acceder a otra persona y siempre tiene que haber un consentimiento. Si alguien no quiere con tal persona, por supuesto, que no se le permite mantener esas relaciones”.

Las fotos hot de Victoria Vannucci y Matías Garfunkel

Luego de estos dichos, volvieron a aparecer las imágenes que pertenecen a un libro de Vanucci y Garfunkel que, además, hicieron una muestra en el museo “Malba” de Palermo.

