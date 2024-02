Los idus de marzo era una fiesta festiva en Roma, días considerados de suerte en los que se reunía el senado. Hasta el 15 de marzo del año 44 a.C., fecha en que asesinaron a Julio César. “¡Cuídate de los idus de marzo!”, fue la frase -nunca pronunciada en la historia real- que inmortalizó William Shakespeare en su obra de teatro “Julio César”, de 1599. A partir del asesinato de César, cuidarse de los idus de marzo es una forma de advertir de una fatalidad que se acerca.

Más de dos mil años después, la idea de “cuidarse” de un marzo que se avizora muy difícil es una recomendación que se le puede hacer al presidente Javier Milei.

El mandatario lo reconoce. “Entre marzo y abril se dará el momento más duro”, dijo Milei en una entrevista radial. “No veo un alivio antes de mitad de año”, reconoció ante una pregunta sobre la situación social.

El ajuste que sufre en carne propia y de manera brutal la clase media enciende las luces de alerta en el oficialismo. Quizá por esto hubo un cambio en la idea central de no intervención en la actividad privada, cuando desde el Gobierno se anunció una ayuda para los padres de clase media que envían a sus hijos a colegios privados. Aún no se sabe cómo se hará, pero la intención está.

También se decidió postergar el aumento del precio del servicio de gas, para que no pegue en los bolsillos al mismo tiempo que el tarifazo en la energía eléctrica.

Algo de alivio. Poco, pero algo al fin. Una tenue respuesta ante un marzo que preocupa.

Lejos de la Roma antigua, en Manhattan parece que también hay temor sobre los “idus de marzo”.

Un reconocido columnista económico detalló este viernes una reunión de 30 inversores de primer nivel internacional en el Council of the Americas en Nueva York.

“Hemos puesto el radar sobre Argentina, pero antes queremos ver como Milei atraviesa la crisis social que se viene”, escribió el columnista sobre lo que se dijo en ese encuentro. Los inversores están interesados en lo que propone Milei, pero ven que llega un otoño conflictivo en materia social y una fragmentación política peligrosa. Por eso van a esperar y ver cómo Milei resuelve este problema antes de decidir sobre inversiones en la Argentina.

La palabra “problema”, justamente, nos lleva a un reciente trabajo que realizó la consultora Analía del Franco. Estudiando los discursos y reportajes presidenciales desde el 10 de diciembre a la fecha, advierte que “el discurso del Presidente continúa siendo principalmente técnico y anclado en lo económico, con la reiteración de palabras como ‘inflación’, ‘déficit’, ‘PBI’, ‘demanda’ y expresiones como ‘restricción externas’ o ‘tipo de cambio’. Sin embargo, en esta semana surge y adopta centralidad la palabra “problema”. A lo largo de la entrevista el Presidente la emplea, principalmente, para intentar explicar la complejidad de los desafíos económicos”.

Analía del Franco observa un cambio en los énfasis del discurso presidencial al comparar el último reportaje televisivo con otras dosalocuciones como el discurso de asunción y la presentación del DNU. “No deja de ser llamativa la manera como se ha ido diluyendo la palabra “libertad”, esencial en el universo simbólico del Presidente, su movimiento y sus seguidores. La palabra más dicha en su discurso de asunción fue “libertad”, en su último reportaje fue “problema”.

El futuro muy cercano asoma problemático. “No voy a convocar a la paritaria nacional docente ni voy a fijar ningún salario mínimo”, aseguró Milei. Ante estas palabras, en la CGT no descartan convocar a otro paro: “El Gobierno está generando todas las condiciones para una nueva medida”, advierten. Héctor Daer, uno de los líderes de la central obrera, señaló que se viene una etapa de “conflictividad social importante”.

“Lo del Consejo del Salario, de hacer una parodia, de no dejar que podamos discutir con los empresarios, y la connivencia, por supuesto, de los sectores de la UIA y de CAME que estuvieron en la comisión de no hacer ninguna propuesta, y de plantear que les desfinancia a las empresas si suben un salario de 156 mil pesos actual, más el ajuste que está dado sobre los jubilados, sobre los salarios, va a generar las condiciones de una acción sindical, no tengan dudas”, dijo Daer.

Choques con sindicatos, gobernadores, radicales, intendentes, Lali Espósito. Muchos frentes abiertos que fomenta el Presidente. Todas estas disputas en medio de un deterioro brutal del salario y las jubilaciones. Se va formando un frente de tormenta que Milei tendrá que buscar la inteligencia y serenidad para desactivarlo.

La devaluación provocó tal disparada de precios que la pobreza ya alcanzó el 57% en enero último, según proyecciones del Observatorio Social de la Universidad Católica, el mayor centro de estudios privado que se especializa en medida estos indicadores. En febrero llegaría al 60%. ¿Y en marzo?