El teaser de The Path Into The Abyss estalló en las redes sociales. El videojuego argentino dejó imágenes imperdibles de una Buenos Aires futurista arrasada por un apocalipsis. La avenida 9 de Julio con su obelisco, la Biblioteca Nacional, la Plaza de Mayo, los bosques de Ezeiza, el puente de Zárate, la General Paz y mucho más.

Matías Rispau, su creador, es director de cine, guionista y productor y ya ha participado en proyectos como Doorsway, Hellbound y Tenebris Somnia (actualmente en desarrollo) todos ellos en la desarrolladora argentina Saibot Studios.

The Path Into The Abyss está ambientado en su última película “Me encontrarás en lo profundo del abismo“, estrenada en 2022.

Al conocerse las primeras imágenes del juego, los gamers se mostraron ilusionados por el producto netamente argentino y aguardan ansiosos su lanzamiento oficial.

De qué se trata The Path Into The Abyss

“Me encontrarás en lo profundo del abismo cuenta sobre la llegada de unos seres a la ciudad de Buenos Aires, unos que cambian el ecosistema para siempre y de los que ya casi nadie recuerda cómo llegaron ni cuando”, contó Rispau a un sitio especializado de videojuegos. El juego será un survival horror en primera persona, lo que hará que la inmersión sea total y aterradora.

“Tendremos que enfrentarnos, con una cámara en primera persona, a todos los enemigos que se nos crucen por el camino. Y, mientras tanto, sobrevivir a la hostilidad del ambiente” anticipó Matías.

El juego está en una etapa de pleno desarrollo, por parte de su creador se está trabajando intensamente en las mecánicas del título, puliendo los personajes, IA, exploración y combate. Una vez que todo eso esté realizado se pasaría a la parte de producción para agregarle actuaciones, voces y todo lo demás y cerraría con el diseño de entorno y esas cuestiones.