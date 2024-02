Cleveland logra un holgado triunfo sobre Sacramento y se afianza en la NBA

Cleveland Cavaliers superó como local a Sacramento Kings por 136 a 110 y se consolidó en el segundo puesto de la Conferencia Este de la NBA.

El encuentro se jugó en el Rocket Mortgage Field House de la ciudad de Cleveland y los Cavaliers, con récord de 32 triunfos y 16 reveses en la división que lidera Boston Celtics tuvieron como figura a Donovan Mitchell con 29 puntos.

Otras figuras destacadas fueron Max Strus con 22 puntos y Evan Mobley con 11 canastas, 14 rebotes y 7 asistencias.

En los Kings, quintos en el Oeste con 29 triunfos y 20 derrotas, se destacaron Harrison Barnes con 22 puntos y el lituano Domantas Sabonis con 12 tantos, 19 rebotes y 15 asistencias.

Los demás resultados de la jornada fueron los siguientes:

Los Angeles Lakers 124-Charlotte Hornets 118; Dallas Mavericks 118-Philadelphia Sixers 102; Los Angeles Clippers 149-Atlanta Hawks 144; Golden State Warriors 109-Brooklyn Nets 98 y New Orleans Pelicans 138-Toronto Raptors 100.

Principales Posiciones:

Conferencia Oeste: Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves 35 triunfos y 15 derrotas; Los Angeles Clippers 34/15; Denver Nuggets 35/16; Sacramento Kings 29/20 y New Orleans Pelicans 29/21.

Conferencia Este: Boston Celtics 38/12; Cleveland Cavaliers 32/16; Milwaukee Bucks 33/17; New York Knicks 32/18; Philadelphia Sixers 30/19 e Indiana Pacers 28/23. (Télam)