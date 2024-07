Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En lo más alto: el futsalero de Río Gallegos, Juan Bautista Brasesco, fue campeón con el equipo argentino de futsal en la Liga Evolución 2024

La Selección Mayor cayó en el último encuentro de la competencia ante Chile por 3-2. Los goles albicelestes fueron convertidos por Román Gastaldi y Facundo Fontanella. A pesar de la derrota, Argentina se ubicó en el primer puesto de la clasificación gracias a los resultados obtenidos a lo largo del certamen.

La Selección Sub 20 aprovechó su momento en el primer tiempo y convirtió los dos goles que sentenciarían el resultado definitivo. Lucas Granda e Iván Monteros anotaron para la Albiceleste en el 2-0 frente al conjunto trasandino.

De esta forma, Argentina cosechó 19 puntos luego de disputar sus ocho encuentros: venció 2-0 en el debut a Uruguay (Sub 20), y empató al fin de la doble fecha por 1 a 1 (Mayor); luego, en duelos correspondientes a la fecha 3, le ganó por duplicado a Paraguay: 4-3 (Sub 20) y 2-1 (Mayor); y en la cuarta jornada derrotó 12-0 a Bolivia (Sub 20) y 3-0 (Mayor). El quinto día la Sub 20 venció 2-0 a Chile, mientras que la Mayor cayó 3-2.

El conjunto trasandino, por su parte, quedó con 19 unidades, pero se ubicó en el segundo lugar por diferencia de gol.

El futbolista riogalleguense fue uno de los protagonistas del seleccionado argentino. Vive un presente soñado Tras haber tenido una gran temporada en Gimnasia de La Plata, fue fichado este año por Boca Juniors, uno de los clubes más importantes de Argentina y que siempre es protagonista.

Brasesco, con tan sólo 17 años, integró el plantel profesional de Boxing Club que disputó el Torneo Federal B de fútbol 11. Ya en 2016 llegó a La Plata y destacó en el futsal. Tras brillar en el “Lobo”, en 2022 emigró al Modena Cavesso de Italia.

Al retornar al país, volvió a Gimnasia y a ser una pieza clave en el equipo, con el que ya había conseguido el ascenso a la C, a la B, el título en la B y el soñado ascenso a la A. Gracias al elevado nivel que sostiene hace años, viene siendo una fija en las convocatorias de la selección mayor de futsal. Y lo demostró su nivel, una vez más, en esta última competencia.

Boca Juniors, club donde juega actualmente, lo felicitó a través de su cuenta de X -exTwitter- a él y a los otros jugadores del club: “La Selección Argentina una vez más levantó la copa en La Liga Evolución tras la obtención de la zona sur con las categorías Sub 20 y Mayor. Felicitamos a ambos grupos y, en especial, a los jugadores de nuestro club: @acostalukass, @jbrasesco, @ezeeramirez7 y @_r.alvarez18″, escribió el club en las redes sociales.

