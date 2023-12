Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mama Antula, la primera santa argentina ya tiene fecha para el rito de canonización. Este 16 de diciembre, el Dicasterio para la Causa de los Santos anunció, mediante un comunicado, que será el “11 de febrero de 2024, VI Domingo del Tiempo Ordinario y aniversario de la primera aparición de la Santísima Virgen María en Lourdes”.

“Tras la habitual consulta al Colegio Cardenalicio, el Santo Padre Francisco ha decidido proceder a la Canonización de la Beata María Antonia de San José (en el siglo: María Antonia De Paz y Figueroa), conocida como Mama Antula, Fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires, nacida en 1730 en Silipica, Santiago del Estero (Argentina), y fallecida el 7 de marzo de 1799 en Buenos Aires (Argentina)”.

La fecha fue dada a conocer en una jornada especial para la Iglesia Católica en Argentina dado que en la plaza de la Basílica santuario de Nuestra Señora de Luján tuvo lugar la ceremonia de beatificación del cardenal Eduardo Pironio.

La canonización de la primera santa argentina está estrechamente vinculada a la provincia de Santa Cruz, donde a fines de la década de los ochenta se asentó, Claudio Perusini, quien en 2017 tuvo una supervivencia milagrosa, tras el rezo de cercanos y desconocidos que pidieron la intercesión de la beata. Su historia fue contada por el mismo en octubre cuando brindó una entrevista exclusiva a La Opinión Austral.

El docente dio clases en el Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján“, la Escuela Primaria N° 15 “Provincia de Santiago del Estero” y el Colegio Secundario N° 25 “Lago del Desierto” de Río Gallegos. En tanto que en Lago Posadas fue el primer rector del Colegio Secundario N° 29.

Ya jubilado se dedicó a “Sabores del posal“, un pujante emprendimiento de cerveza artesanal. Fue estando en Santa Fe que sufrió un accidente cerebrovascular. El 25 de julio de 2017 a las 05:00, perdió totalmente el conocimiento.

“Ictus isquémico con infarto hemorrágico en varias zonas, coma profundo, sepsis, shock séptico resistente, con fallo multiorgánico” era el diagnóstico.

Ingresó en la unidad de cuidados intensivos en “estado comatoso, el TAC muestra un infarto muy extenso del tronco encefálico. Pronóstico poco auspicioso o muy reservado, con muy pocas posibilidades de volver a la vida normal debido a las lesiones cerebrales irreparables“, señala Vatican News.

“Lesiones cerebrales irreparables”, así de severo era el cuadro de salud del docente que hace seis años no veía, no hablaba y no se movía.

El pronóstico era que las primeras 24 horas “no las iba a pasar, yo de ahí partía“, contó hace dos meses.

Ernesto Giobando, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires, su amigo del secundario se anotició de lo acontecido y viajó en aquel entonces a Santa Fe.

Rezó durante siete horas en Terapia Intensiva. Después, se reunió con “Marilú” y María Laura Baranda, madre y esposa, respectivamente, de Claudio.

“‘Estuve rezando por Claudio. ¿Él no les comentó de Mama Antula?‘“, les dijo. Los invitó a orar y les contó que ya había gente rezando. El docente contaría después que él no conocía de la beata.

La mejoría fue una sorpresa para todos. A lo cinco meses, Claudio preguntó: “¿Adónde estamos?”.

Hace seis años, tras el ACV, Claudio Perusini no veía, no hablaba y no se movía.

La recuperación desafió los diagnósticos médicos. Tiempo después, monseñor José María Arancedo, obispo de Santa Fe, inició la instancia arquidiocesana del proceso de canonización que finalmente cerró el 18 de diciembre de 2018, con una misa de acción de gracias de la que participaron Claudio, su esposa, su madre y familiares.

Décadas atrás, Claudio conoció como el provincial de los jesuitas en 1976, en Santa Fe, a quien es hoy el papa Francisco. A partir de allí, ha tenido contacto en diferentes momentos, incluso posteriores al accidente cerebrovascular.

Tras la finalización de la instancia arquidiocesana, le pidió al sumo pontífice que le avise si canonizaría a Mama Antula y así fue que hace cerca de ocho meses, Francisco no se lo confirmó, pero se lo dejó entrever.

“Creí que no lo iba a llegar a ver, pero ha sucedido”. CLAUDIO PERUSINI

Finalmente el 24 de octubre, el boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó que el papa Francisco había autorizado la promulgación del decreto relativo al milagro atribuido a Mama Antula.

“Hoy Claudio está haciendo una vida normal y es el agraciado. Es algo muy lindo para él, para la familia, para los devotos y para Argentina, es un regalo muy grande“, destacó monseñor Giobando a Semanario Orbe 21 el mes pasado.

En cuanto a la canonización, había expresado: “Fue una gran alegría esta noticia que hemos recibido del Vaticano, del papa Francisco, nos ha generado una conmoción interior para toda la Argentina, tener a Mama Antula como la primera santa argentina. Tuvimos a Brochero, ahora tenemos a Mama Antula, es un signo muy especial para este momento, sobre todo porque Argentina necesita modelos y no modelos de pasarela, modelos que han caminado esta tierra, que han dado una impronta cristiana, una mujer entregada a su misión. Mama Antula es un regalo y que ya está en el corazón de nuestro pueblo”.

Actualmente existe una plaza, una calle y habrá una estación de subte con el nombre de quien se convertirá en la primera santa argentina. Además, desde octubre de 2014, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró a la tumba de Mama Antula, que se encuentra en la Basílica Nuestra Señora de la Piedad de Balvanera, como Sepulcro Histórico Nacional.

A más de 12 mil kilómetros, en Lago Posadas, Claudio Perusini se anotició de la confirmación de la fecha y lugar del rito de canonización.

“Estoy muy asombrado, esperaba que sea más lento, es más, creí que no lo iba a ver, pero ha sucedido“, afirmó este sábado a La Opinión Austral.

En cuanto a la posibilidad de poder asistir a la ceremonia en Roma, reconoció la complejidad de concretarlo debido a los altos costos del viaje. Sin embargo, reconoció que aún es muy pronto para poder descartar o confirmar su presencia, pero es de su interés participar del evento.

“No salgo del asombro”, recalcó el hombre que hoy vive gracias al milagro de Mama Antula.

UNA MUJER QUE DESAFIÓ LOS MANDATOS DEL SIGLO XVIII

MAMA ANTULA, LA LAICA CONSAGRADA QUE ORGANIZÓ LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES PROHIBIDOS POR EL REY CARLOS III

María Antonia de Paz y Figueroa nació en Santiago del Estero en 1730. A los 15 años empezó a acompañar a los jesuitas como Beata de la Compañía de Jesús evangelizando a los pueblos originarios, enseñándoles la palabra de Dios, a leer y a escribir, y a perfeccionar técnicas de ganadería y agricultura. El rol que asumió es el que hoy se conoce como el de las “laicas consagradas”.

Fue María Antonia del Señor San José para sus hermanas en religión; la “Amita Santa” para el esclavo; la “Señora Beata” para las lavanderas; Mama Antula, para los indígenas —como llaman en quechua a las Antonias—. De hecho, Mama Antula hablaba quechua.

Cuando los jesuitas fueron expulsados de América en 1767, a los 38 años, en una experiencia de epifanía en la celda capilla de San Francisco Solano, recibió la misión de su vida: continuar con la práctica de los ejercicios espirituales que realizaban los jesuitas, para la salvación de las almas.

Empezó su misión en salida y eligió su nombre de Iglesia: María Antonia de San José.

Por entonces las mujeres estaban confinadas a casarse o elegir los votos religiosos, no leían ni escribían y mucho menos salían al mundo sin la compañía de un hombre. Mama Antula desafió las convenciones de su tiempo y peregrinó por todo el actual territorio del NOA argentino -por entonces parte del virreinato del Perú-, organizando los ejercicios espirituales a pesar de estar prohibidos por el Rey Carlos III, pero consiguiendo que los obispos locales la autorizaran.

Llegó a Buenos Aires caminando más de 5 mil kilómetros, donde realizó su obra cúlmine -en los inicios del virreinato del Río de la Plata-: la construcción de la Santa Casa, un lugar levantado enteramente con donaciones, y donde exclusivamente se realizan los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Fue inaugurada en 1795 y allí murió Mama Antula el 7 de marzo de 1799, y desde entonces sigue en funcionamiento. Ricos y pobres compartían mesa y rezaban juntos, y se estima que 70 mil personas realizaron los ejercicios espirituales.

La primera santa de la Argentina es laica, valiente, considerada la primera escritora del Río de la Plata; una mujer fuerte que enseña la santidad cotidiana y a confiar en la providencia con una fe inquebrantable, completa en su reseña el sitio web de Familia Mama Antula, conformada por familiares y devotos.

Es la patrona de las empresarias argentinas, y se le reza pidiéndole perseverancia en las dificultades y la aceptación de la voluntad de Dios. Su fiesta litúrgica es el 7 de marzo.