La Cámara Oral en lo Criminal de Río Gallegos, integrada por los jueces Joaquín Cabral, Jorge Yance y Alejandra Vila, condenó a Facundo Zaeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón a pasar los siguientes 35 años de sus vidas en prisión por considerar que son culpables de asesinar a Fabián Gutiérrez, un empresario de El Calafate, conocido porque fue exsecretario privado de Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidenta de la Nación.

El homicidio ocurrió el 2 de julio de 2020 en la casa de Fabián Gutiérrez en la ciudad de El Calafate tras haber sido torturado por los jóvenes.

El fallo, que se pudo ver en vivo y en directo por radio LU12 AM680, ordenó condenar a prisión perpetua por homicidio triplemente agravado por ser realizado con alevosía, ensañamiento y criminis causa, es decir por intentar ocultar el crimen.

Por mayoría de votos, con disidencia parcial de la presidencia en lo que respecta en la calificación legal de la conducta y y la pena, la Cámara en la Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, falló primero no hacer lugar a la nulidad planteada por la defensa de Facundo Zaeta y luego condenar a Facundo Zaeta, Facundo Ezequiel Gómez Chávez y Pedro Nicolás Monzón a la pena de prisión perpetua y al pago de las costas del proceso por encontrarlos coautores penalmente responsables del delito de homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, ensañamiento y criminis causa, dice la sentencia.

El único de los tres que viajó a Río Gallegos desde El Calafate para escuchar la sentencia fue Pedro Monzón, quien, según pudo saber La Opinión Austral, tenía la expectativa de ser liberado por la Justicia.

Según determinó la investigación, Zaeta pactó un encuentro íntimo con Gutiérrez pero una vez en su residencia en El Calafate lo redujo y convocó a sus dos cómplices con el objetivo de robarle una suma importante que suponían que la víctima tenía.

Pedro Monzón fue el único acusado que viajó a Río Gallegos a escuchar al condena. FOTO JUAN PALACIOS LA OPINIÓN AUSTRAL.

Para ello los acusados torturaron a Gutiérrez y finalmente terminaron asesinándolo por asfixia mecánica.

Las defensas de los imputados pidieron penas menores a la prisión perpetua por los delitos de “homicidio en ocasión de robo”, o solamente “robo” e incluso uno de ellos reclamó la absolución porque debió haber sido juzgado por “encubrimiento” y ese delito no se pudo probar. La fiscal de juicio, Verónica Zuvic, y la querella los acusó por homicidio agravado y pidió perpetua para todos, lo que finalmente sucedió.

Buscan a un cuarto cómplice del asesinato de Fabián Gutiérrez

“¿Quién trasladó el cuerpo si los imputados estaban detenidos?”, es la pregunta que los abogados de la familia de Fabián Gutiérrez buscarán responder en esta segunda etapa de investigación, luego de la sentencia a prisión perpetua para los tres acusados por el asesinato del empresario.

Luego de la lectura de la sentencia, los abogados querellantes Gabriel Giordano y Sandro Levin, anunciaron que a partir de ahora “empezará una segunda etapa en la investigación de la causa“.

“En el juicio, marcamos con claridad que tres eran los lugares de las escenas del crimen. El lugar primario donde fue muerto y torturado; un segundo lugar donde, con heridas peri mortem -es decir, en estado agónico-, con un cuchillo tramontina hubo siete estocadas en el cuello. Pero ahí no termina la cosa, el cuerpo fue trasladado horas posteriores, después de un tiempo prolongado. ¿Quién trasladó el cuerpo si los imputados estaban detenidos? Evidentemente hay autores que hay que buscar sobre el encubrimiento“, explicó Giordano.

Gabriel Giordano, abogado de la familia de Fabián Gutiérrez. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, el letrado aseguró que dentro de la vivienda donde estuvo el cuerpo “había una cuarta pisada que no se correspondía, con la del occiso ni con el material secuestrado“.

“Entonces, en ese lugar hubo una cuarta persona, que pudo haber estado en el momento de la escena del crimen, pero nosotros nos inclinamos con que colaboró en la limpieza del lugar”, agregó Giordano.

Por estos motivos, los abogados adelantaron que a partir de ahora empieza otro trabajo de investigación. “Vamos a trabajar con expertos en criminología y gente de la Corte Suprema para terminar de investigar este hecho. Ojalá podamos descubrir quiénes colaboraron en el ocultamiento del cuerpo y el encubrimiento del delito que gracias a la Cámara hoy tenemos a los tres detenidos con prisión perpetua”, expresaron.

Sandro Levin, abogado de la familia de Fabián Gutiérrez. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Por último, los letrados de la querella se refirieron a la cuestión de la presunta ruptura de la “cadena de prueba” relacionada al teléfono de Fabián Gutiérrez, un argumento de la defensa de los acusados para pedir la nulidad de la causa.

“Poner el ojo en el tema del teléfono es desviar la investigación. La materialidad del hecho no se acredita con el teléfono. Eso fue utilizado para desviar la causa. Hay otros elementos de prueba contundentes que se materializaron en el juicio, como las evidencias y huellas, que terminaron determinando que Fabián Gutiérrez fue torturado y posteriormente se le dio vuelta“, expresó Levin.

La emoción de la familia de Fabián Gutiérrez tras la sentencia: “Realmente se hizo justicia”

Luego de la lectura del fallo, la familia de Gutiérrez, que estuvo presente en la sala, se mostró sumamente emocionada.

“La verdad que estamos muy contentos y satisfechos por el trabajo que se ha hecho, desde los inicios. Sin lo activo que fueron en un principio, sobre todo la parte de la investigación policial, con tanta premura, nos hubiese costado mucho llegar a todo esto”, destacó Teresa, madre de Fabián Gutiérrez, en diálogo con el móvil de La Opinión Austral.

1 de 5 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 5 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 5 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 5 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 5 | FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, advirtió: “Entiendo que quedan cosas pendientes, como quién trasladó el cuerpo de un sector a otro”.

Pese a este punto, Teresa expresó: “Siento alivio, porque habíamos pedido esta condena. Al menos para cerrar una etapa y concluir un ciclo. Si bien esto no se cierra, porque la perpetua nuestra es para siempre, me han arrebatado un pedazo de mi vida, que no es poco, pero bueno pagarán por eso. Uno espera siempre que se haga Justicia, en este caso lo hemos logrado”.

Valeria, hermana de Fabián Gutiérrez, tras la lectura de la sentencia. FOTO: FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Del mismo modo, la hermana de Gutiérrez, Valeria, también manifestó su alivio por la sentencia y se mostró conforme con la condena.

“Nada nos va a devolver a mi hermano, pero realmente se hizo justicia. Los tres lo mataron y torturaron, es la condena que merecen”, concluyó.

La fiscal Verónica Zuvic se mostró “muy conforme con el fallo”

Tras la lectura de la sentencia, la fiscal de Cámara, Verónica Zuvic, se mostró “muy conforme con el trabajo de la fiscalía” y recordó que “logramos la calificación que veníamos sosteniendo desde la primera instancia”.

Además, señaló que su “pedido de prórroga dejó en claro un mejor estudio, era una responsabilidad enorme” y afirmó que “pudimos lograr hacer una análisis muy minucioso”.

En agosto de 2023, el Tribunal Oral de Río Gallegos hizo lugar al pedido de la fiscal Zuvic, quien había asumido días antes y debía enfrentarse al juicio que estaba previsto que comenzara el 4 de septiembre de ese mismo año.

Cómo fue el asesinato de Fabián Gutiérrez

En julio del 2020, las tapas de los diarios que reflejaban el creciente números de casos positivos de COVID fue reemplazado por un cruento homicidio que se registró en el interior de Santa Cruz, por diferentes motivos: por la edad de los agresores, la investidura que en su momento había llegado a tener la víctima y por la crueldad con la que lo asesinaron.

Fabián Gutiérrez, un ex secretario presidencial había sido seducido, engañado y torturado hasta la muerte por un grupo de tres jóvenes de El Calafate tras un plan que pergeñaron en conjunto -de acuerdo a la acusación que realizó el Juez de Instrucción en su momento- por un presunto móvil económico.

El caso es seguido por La Opinión Austral desde antes que se supiera que Gutiérrez había muerto. Es que en la jornada del 3 de julio de aquel año, la noticia de la desaparición del entonces hombre devenido en empresario local ya había alertado a las autoridades de El Calafate. “Buscamos un cuerpo” fue la escueta declaración de Carlos Narvarte, magistrado instructor de la villa turística a este diario, tras el hallazgo de manchas de sangre y precintos en la casa de ex secretario presidencial.

Una cámara de seguridad captó a Gutiérrez comprando el día antes de morir. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

“Era un secreto a voces, se sabía que a Gutiérrez le gustaban jóvenes pero eso nunca fue trascendental para su trabajo” confió un hombre que conoció al ex secretario presidencial sobre como era su vida privada que, en nada afectaba a sus labores.

Fue el testimonio de uno de los acusados el fundamental para poder establecer que el cuerpo de Gutiérrez había sido llevado al terreno de una casa ubicada en la periferia de la localidad y fue enterrado por -al menos- dos personas más.

Fabián Gutiérrez tenía 46 años al momento de su muerte. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Se trató de la confesión de Pedro Monzón, un joven que hasta el día de hoy mantiene que es inocente y que solo estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado al ver como sus consortes de causa, Facundo Zaeta y Facundo Gómez, asesinaron a Gutiérrez en el interior de su vivienda.

La Opinión Austral sigue el caso desde el primer momento. Incluso este diario tuvo acceso exclusivo a las cámaras de seguridad de un local comercial; último lugar donde el ex secretario presidencial fue visto con vida.

En la noche del 2 de julio, Gutiérrez había pactado un encuentro con Facundo Zaeta. Iban a pasar el fin de semana desconectados en un plan “romántico“, o al menos eso le había hecho creer el joven al empresario. Incluso los allegados más cercanos de la víctima declararon luego en sede judicial que: “él (por Gutiérrez) nos había dicho que no lo molestemos porque se iba a juntar con un pibito” aseveraron.

La casa de Fabián Gutiérrez donde fue asesinado por Facundo Zaeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón.

El plan que Gutiérrez en mente era completamente distinto al que Zaeta pensaba pergeñar. Es que a partir de las averiguaciones que se llevaron adelante lo comprometieron sobre lo que él tenía en la cabeza. La pericia en su computadora determinó que, días antes del hecho, llegó a buscar en Google datos sobre el patrimonio de la víctima, dato esencial que sirvió a Carlos Narvarte para colocar agravantes en el procesamiento en su contra.

El ex secretario presidencial llegó con Zaeta a la casa. Pensaba que tendría un encuentro con el joven pero ahí comenzó el horror. Momentos después del primer ataque apareció en la casa Facundo Gómez con Pedro Monzón. Según la Justicia, a partir de la autopsia hecha por Francisco Echandí, al menos tres personas fueron quienes atacaron a Gutiérrez. La causa de la muerte fue asfixia mecánica pero nunca se pudo determinar si fue con una venda o con un lazo.

Luego, al menos dos de los tres acusados fue hasta una casa del barrio Aeropuerto Viejo y enterraron el cuerpo del ex secretario. El cuerpo sería encontrado con el pasar de las horas, tras el testimonio de Pedro Monzón.

La hora certera de muerte nunca pudo determinarse debido a las condiciones climáticas en las que fueron encontrados los restos. De igual manera, la hipótesis a la que arribó Echandí es que se produjo en una ventana desde las 23:30 del 2 de julio a las 6:30 del 3 de julio.

Leé más notas de La Opinión Austral