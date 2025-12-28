Your browser doesn’t support HTML5 audio
Tras la aprobación del presupuesto provincial, Echazú renunció a la presidencia del bloque de Unión por la Patria
Fabián Leguizamón: “Hubo un voto de confianza del oficialismo y de algunos diputados de la oposición”
Relaciones exteriores. Pablo Quirno valoró la postura de Israel, que se desligó de la empresa que opera en Malvinas
Especial. Historia de vida de la hija de Annemarie Heinrich
Alicia Sanguinetti: “Hay que hacer todo lo posible para que la memoria no se pierda”
La artista, presa política en la década del 70 y cuyo compañero aún sigue desaparecido, habló con La Opinión Austral sobre la militancia y el valor de la fotografía.
Claudio Vidal sobre la vitivinicultura: “Apostamos a nuevas formas de producir”
Santa Cruz: el consumo repuntó en Navidad, pero la retracción sigue
Rafael Grossi a La Opinión Austral: “En 2026 vamos a ganar dos mundiales: el de fútbol y el de las Naciones Unidas”
Boxing Club no descansa: en pleno receso por las fiestas, el equipo albiverde incorporó al delantero Alex Kostelak
¿Ajuste de cuentas?: incendiaron la casa y el automóvil de un bombero en El Calafate
Nuevo tiroteo en Caleta Olivia: atacaron a balazos una gomería
El viento no da tregua: múltiples intervenciones a raíz del fuerte temporal
