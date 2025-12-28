Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 28 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Tras la aprobación del presupuesto provincial, Echazú renunció a la presidencia del bloque de Unión por la Patria * Alicia Sanguinetti: “Hay que hacer todo lo posible para que la memoria no se pierda” *Boxing Club no descansa: en pleno receso por las fiestas, el equipo albiverde incorporó al delantero Alex Kostelak *¿Ajuste de cuentas?: incendiaron la casa y el automóvil de un bombero en El Calafate

Tras la aprobación del presupuesto provincial, Echazú renunció a la presidencia del bloque de Unión por la Patria

Fabián Leguizamón: “Hubo un voto de confianza del oficialismo y de algunos diputados de la oposición”

Relaciones exteriores. Pablo Quirno valoró la postura de Israel, que se desligó de la empresa que opera en Malvinas

Especial. Historia de vida de la hija de Annemarie Heinrich

Alicia Sanguinetti: “Hay que hacer todo lo posible para que la memoria no se pierda”

La artista, presa política en la década del 70 y cuyo compañero aún sigue desaparecido, habló con La Opinión Austral sobre la militancia y el valor de la fotografía.



Claudio Vidal sobre la vitivinicultura: “Apostamos a nuevas formas de producir”

Santa Cruz: el consumo repuntó en Navidad, pero la retracción sigue

Rafael Grossi a La Opinión Austral: “En 2026 vamos a ganar dos mundiales: el de fútbol y el de las Naciones Unidas”

Boxing Club no descansa: en pleno receso por las fiestas, el equipo albiverde incorporó al delantero Alex Kostelak

¿Ajuste de cuentas?: incendiaron la casa y el automóvil de un bombero en El Calafate

Nuevo tiroteo en Caleta Olivia: atacaron a balazos una gomería

El viento no da tregua: múltiples intervenciones a raíz del fuerte temporal