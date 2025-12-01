Your browser doesn’t support HTML5 audio
Día Mundial de la Lucha contra el Sida
Qué es el VIH, cómo se transmite y los testeos
Gran expectativa. Una nueva era para Santa Cruz
Hoy las seis operadores comienzan a explotar las áreas cedidas por YPF
Río Gallegos. Madrugada violenta
Dos detenidos por un crimen en el barrio Evita
Ataque en el barrio Fátima: tres integrantes de la patota que golpeó a un joven siguen arrestados
Cobertura especial. 50° Aniversario de la Rural de Lago Argentino
El campo mostró expectativas y desafíos por delante
- “El proyecto agroproductivo público-privado es para generar nuevas fuentes de trabajo”: Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP) de Santa Cruz.
- “Lo de la carne con hueso no es un tema comercial, es un tema sanitario”: Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS).
- “El proyecto de pasturas que se está haciendo es muy importante”: Roberto Watson, presidente de la Sociedad Rural Lago Argentino.
- “Los argentinos no nos vamos a salvar sólo por el productor”: Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.
Educación: Críticas al pedido de ADOSAC de reducir la jornada de alumnos con discapacidad
Se terminó la ilusión para Deportivo Madryn: Estudiantes de Río Cuarto ascendió a Primera
Juicio a Ivar Martens. Semana clave
La familia de Soledad pide que “no la vuelvan a matar de nuevo”
Torneo Regional Federal. Partido de ida
Bancruz no pudo con Camioneros y ahora se definirá todo en Ushuaia
UTN. Acto de colación
“Me cuesta darme cuenta de que logré eso que tanto anhelé”
