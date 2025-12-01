LA OPINIÓN AUSTRAL

01 de diciembre 2025 · 0:00 hs.

Por La Opinión Austral

Día Mundial de la Lucha contra el Sida

Qué es el VIH, cómo se transmite y los testeos

Gran expectativa. Una nueva era para Santa Cruz

Hoy las seis operadores comienzan a explotar las áreas cedidas por YPF

Río Gallegos. Madrugada violenta

Dos detenidos por un crimen en el barrio Evita

Ataque en el barrio Fátima: tres integrantes de la patota que golpeó a un joven siguen arrestados

Cobertura especial. 50° Aniversario de la Rural de Lago Argentino

El campo mostró expectativas y desafíos por delante

Educación: Críticas al pedido de ADOSAC de reducir la jornada de alumnos con discapacidad

Se terminó la ilusión para Deportivo Madryn: Estudiantes de Río Cuarto ascendió a Primera

Juicio a Ivar Martens. Semana clave

La familia de Soledad pide que “no la vuelvan a matar de nuevo”

Torneo Regional Federal. Partido de ida

Bancruz no pudo con Camioneros y ahora se definirá todo en Ushuaia

UTN. Acto de colación

“Me cuesta darme cuenta de que logré eso que tanto anhelé”