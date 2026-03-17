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Investigan la muerte de un joven en el barrio Belgrano
Un hombre fue hallado sin vida en una obra en construcción en Río Gallegos y la Justicia intenta determinar las circunstancias del hecho.
Santa Cruz invertirá $8.700 millones en medicamentos
El Gobierno provincial lanzó una licitación para garantizar el abastecimiento anual en hospitales públicos, con logística y un sistema de control de stock. La medida busca asegurar previsibilidad en el sistema sanitario y reforzar la atención en toda la provincia.
Nuevo sistema para controlar el stock en hospitales
La iniciativa incorpora herramientas tecnológicas para transparentar la distribución de insumos médicos. Autoridades destacaron que permitirá mejorar la eficiencia y el seguimiento en tiempo real.
Apuñalado en la plaza: debate por la violencia juvenil
El ataque a un menor en Río Gallegos reavivó la discusión sobre el régimen penal juvenil. El hecho generó preocupación social y reclamos por medidas preventivas.
Emotivo adiós a Marcos Tabacco
Familiares, amigos y militantes despidieron al referente político con una ceremonia cargada de emoción. Hubo muestras de afecto y reconocimiento a su trayectoria.
Escándalo en Chubut por presunta coima judicial
Una mujer aseguró haber pagado una suma millonaria para reducir la condena de su hijo. La denuncia involucra a una fiscal y generó fuerte repercusión institucional.
Caso Luciana Martínez: piden la libertad de los acusados
La defensa de la ex participante de Gran Hermano solicitó la excarcelación en el marco de la causa por presunto robo. El expediente sigue en etapa de investigación.
Cristina declara en Tribunales y cruzó a Milei
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presenta en Comodoro Py en una jornada de alto impacto político. En paralelo, volvió a cuestionar al gobierno nacional.
Cambios en el gabinete provincial
Victoria Ojeda dejó su banca en el Concejo para incorporarse al Ejecutivo provincial. Se suma al equipo del gobernador Claudio Vidal.
YPF inauguró el Instituto Vaca Muerta
El presidente y CEO Horacio Marín encabezó el acto en Neuquén. El espacio apunta a fortalecer la formación técnica vinculada al desarrollo energético.
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