Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 17 de marzo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Santa Cruz invertirá $8.700 millones en medicamentos. Nuevo sistema para controlar el stock en hospitales. Investigan la muerte de un joven en el barrio Belgrano. Escándalo en Chubut por presunta coima judicial. La ex participante de Gran Hermano solicitó la excarcelación en el marco de la causa por presunto robo. Cristina declara en Tribunales y cruzó a Milei .

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Investigan la muerte de un joven en el barrio Belgrano

Un hombre fue hallado sin vida en una obra en construcción en Río Gallegos y la Justicia intenta determinar las circunstancias del hecho.

Santa Cruz invertirá $8.700 millones en medicamentos

El Gobierno provincial lanzó una licitación para garantizar el abastecimiento anual en hospitales públicos, con logística y un sistema de control de stock. La medida busca asegurar previsibilidad en el sistema sanitario y reforzar la atención en toda la provincia.

Nuevo sistema para controlar el stock en hospitales

La iniciativa incorpora herramientas tecnológicas para transparentar la distribución de insumos médicos. Autoridades destacaron que permitirá mejorar la eficiencia y el seguimiento en tiempo real.

Apuñalado en la plaza: debate por la violencia juvenil

El ataque a un menor en Río Gallegos reavivó la discusión sobre el régimen penal juvenil. El hecho generó preocupación social y reclamos por medidas preventivas.

Emotivo adiós a Marcos Tabacco

Familiares, amigos y militantes despidieron al referente político con una ceremonia cargada de emoción. Hubo muestras de afecto y reconocimiento a su trayectoria.

Escándalo en Chubut por presunta coima judicial

Una mujer aseguró haber pagado una suma millonaria para reducir la condena de su hijo. La denuncia involucra a una fiscal y generó fuerte repercusión institucional.

Caso Luciana Martínez: piden la libertad de los acusados

La defensa de la ex participante de Gran Hermano solicitó la excarcelación en el marco de la causa por presunto robo. El expediente sigue en etapa de investigación.

Cristina declara en Tribunales y cruzó a Milei

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presenta en Comodoro Py en una jornada de alto impacto político. En paralelo, volvió a cuestionar al gobierno nacional.

Cambios en el gabinete provincial

Victoria Ojeda dejó su banca en el Concejo para incorporarse al Ejecutivo provincial. Se suma al equipo del gobernador Claudio Vidal.

YPF inauguró el Instituto Vaca Muerta

El presidente y CEO Horacio Marín encabezó el acto en Neuquén. El espacio apunta a fortalecer la formación técnica vinculada al desarrollo energético.