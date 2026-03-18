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Carne cara, bolsillos flacos: diagnóstico del consumo en Argentina
Un informe analiza el impacto de los precios en el consumo y el poder adquisitivo de la población.
Emergencia económica en Santa Cruz: diálogo con los trabajadores
El Gobierno provincial y el Frente Sindical mantuvieron una reunión clave. Pedro Luxen aseguró que “no hay reforma previsional ni cancelación de las paritarias”.
Tensión gremial frente al Ministerio
Representantes de ATSA y UPCN protagonizaron incidentes afuera del edificio durante la jornada de negociaciones.
Despidos en discusión
Para el Gobierno, ADOSAC no pudo respaldar los 1.500 ceses laborales que denunció el gremio docente.
Cristina declaró en la causa Cuadernos
La expresidenta afirmó: “Puedo morir presa con este Poder Judicial” y denunció “prácticas absolutamente mafiosas” durante su indagatoria en Comodoro Py.
También fueron indagados Julio De Vido, Roberto Baratta y Rudy Ulloa Igor.
Giro inesperado: ex Gran Hermano se defendió
La santacruceña Luciana Martínez negó ser una “viuda negra” tras recuperar la libertad.
Asesino prófugo buscado en la Patagonia
Darío Fernando Cárdenas, “El Loco”, escapó durante una sesión con su psicólogo en Chubut y es intensamente buscado, incluso en Santa Cruz.
Allanamiento por maltrato animal derivó en otro hallazgo
En zona norte encontraron armas y drogas durante un operativo policial.
Luto en el fútbol santacruceño
Falleció Efraín Humberto Navarro, vicepresidente de la Liga de Fútbol. Su partida generó profunda consternación en el ambiente deportivo.
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