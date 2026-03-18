Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 18 de marzo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El Gobierno de Santa Cruz se reunió con todos los gremios por la Emergencia Económica. Pedro Luxen aseguró que “no hay reforma previsional ni cancelación de las paritarias”. Cristina declaró en la causa Cuadernos. Falleció Efraín Humberto Navarro, vicepresidente de la Liga de Fútbol. La ex Gran Hermano santacruceña, Luciana Martínez, negó ser una “viuda negra” tras recuperar la libertad.

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Carne cara, bolsillos flacos: diagnóstico del consumo en Argentina

Un informe analiza el impacto de los precios en el consumo y el poder adquisitivo de la población.

Emergencia económica en Santa Cruz: diálogo con los trabajadores

El Gobierno provincial y el Frente Sindical mantuvieron una reunión clave. Pedro Luxen aseguró que “no hay reforma previsional ni cancelación de las paritarias”.

Tensión gremial frente al Ministerio

Representantes de ATSA y UPCN protagonizaron incidentes afuera del edificio durante la jornada de negociaciones.

Despidos en discusión

Para el Gobierno, ADOSAC no pudo respaldar los 1.500 ceses laborales que denunció el gremio docente.

Cristina declaró en la causa Cuadernos

La expresidenta afirmó: “Puedo morir presa con este Poder Judicial” y denunció “prácticas absolutamente mafiosas” durante su indagatoria en Comodoro Py.

También fueron indagados Julio De Vido, Roberto Baratta y Rudy Ulloa Igor.

Giro inesperado: ex Gran Hermano se defendió

La santacruceña Luciana Martínez negó ser una “viuda negra” tras recuperar la libertad.

Asesino prófugo buscado en la Patagonia

Darío Fernando Cárdenas, “El Loco”, escapó durante una sesión con su psicólogo en Chubut y es intensamente buscado, incluso en Santa Cruz.

Allanamiento por maltrato animal derivó en otro hallazgo

En zona norte encontraron armas y drogas durante un operativo policial.

Luto en el fútbol santacruceño

Falleció Efraín Humberto Navarro, vicepresidente de la Liga de Fútbol. Su partida generó profunda consternación en el ambiente deportivo.