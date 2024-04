Tan solo dos días pasaron desde el momento es que se dio a conocer el caso de maltrato infantil de la localidad de Las Heras que causó conmoción en la sociedad de la provincia de Santa Cruz. Todo surgió debido a un llamado telefónico a la Comisaría Primera que advertía por una pelea entre dos hombres en un inquilinato.

El personal policial intervino en el enfrentamiento físico y notó que en una vivienda de extremada precariedad había un niño que aparentaba tener lesiones en varias partes del cuerpo. Con una orden de la Justicia, los uniformados trasladaron al pequeño hasta las instalaciones del Hospital Distrital, donde el menor comentó que le dolía el cuerpo y le descubrieron numerosas lesiones.

Las heridas en el pequeño niño alarmaron a todo el personal, ya que tenía quemaduras de primer y segundo grado, laceraciones, contusiones y hematomas en todo su cuerpo. Una referente del Área de Niñez, Adolescencia y Familia fue a denunciar y ahora se intenta averiguar si el menor sufrió otras situaciones relacionadas con abusos.

En la comunidad lasherense se rumoreaba que el nene había sido entregado a su abuela paterna, que es la misma que en una ocasión dejó constancia que no tenía contacto con el nene y que el mismo era víctima de violencia verbal. Sin embargo, el diario La Opinión Zona Norte conoció que el menor continúa al resguardo del personal del área municipal.

A.V. de 26 años de edad se encuentra detenido.

El rostro de un monstruo

Recientemente, La Opinión Zona Norte conoció que el hombre de 26 años de edad, que fue identificado con las iniciales A.V., va a ser sometido a una pericia psicológica. La Justicia intenta conocer su perfil psicológico y entender la razón, si es que la hay, de las acciones violentas contra su hijo menor de edad. La causa es instruida por el juez Eduardo Quelín, el sujeto se encuentra alojado en una dependencia policial lasherense y podría ser trasladado a Caleta Olivia.

Fuentes consultadas por el periodista Jorge Bilbao, de FM Las Heras y La Opinión Zona Norte, confiaron que el hombre podría enfrentar problemas psiquiátricos según dichos de su propia madre, y es oriundo de la provincia de Formosa. Hace años vive en la localidad petrolera de la zona norte de la provincia y, desde febrero del año pasado, reside con su hijo en el alquiler precario.

Además, este medio conoció que el sujeto ya era conocido por la Policía de Santa Cruz a raíz de causar disturbios en el alquiler en el que estaba recientemente y, esta vez, quedó detenido en una dependencia policial de Las Heras. A.V. continúa privado de su libertad tras ser sometido a la audiencia de indagatoria que se realizó el lunes pasado desde las 13 horas y negarse a declarar.

Así era el interior de la casa en la que vivían.

Extremada precariedad

A.V. y su hijo vivían en una casa de chapa y madera que se encontraba dentro de un inquilinato de la localidad petrolera. La vivienda era de lo más precaria, estaba desordenada, con suciedad por todos lados, sin baño, sin muebles y sin ninguna de las comodidades que debería tener un niño para garantizar su bienestar y tener una buena vida.

El menor de edad se encontraba en un estado de abandono que causa conmoción a la sociedad santacruceña. Además de golpeado, estaba sucio, no se bañaba desde hace tiempo y trascendió que hacía sus necesidades dentro de un balde que tenían en el interior de la vivienda. No se sabe si el nene asistía a la escuela, pero todo indicaría que no estaba escolarizado.

La vida devastadora y llena de crueldades que llevaba el niño, que tiene el mismo nombre que su progenitor, resultan impactantes. Este medio conoció que la madre del menor los habría abandonado un tiempo atrás. La Policía desconoce aún el paradero de la mujer y los únicos familiares del nene que se encuentran en la ciudad petrolera de la zona norte son los familiares del progenitor.

