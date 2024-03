Este jueves, la ciudad de Puerto Madryn se convirtió en el epicentro de la política en la región al consumarse un nuevo encuentro del Parlamento Patagónico con una historia convocatoria a los gobernadores y legisladores nacionales de cada una de las provincias de la Patagonia. La Opinión Austral desplegó una cobertura exclusiva del evento y está presente en el Hotel Rayentray, donde ya arribaron los mandatarios provinciales.

En este marco, la diputada nacional por Santa Cruz, Roxana Reyes (UCR), dialogó con La Opinión Austral en la previa del encuentro con sus pares y en vísperas del encuentro de los gobernadores.

“Es fundamental que nosotros como región patagónica fijemos la agenda que nos atraviesa, más allá de las particularidades de cada provincia. Espero que en la reunión de los gobernadores, como una antesala de una reunión con el Gobierno Nacional, se fijen pautas que resulten fundamentales para tratar no solo por los Gobiernos, sino después legislativamente por los parlamentarios”, aseguró.

En ese sentido, recordó el tratamiento de la Ley “Bases”, más conocido como Ley ómnibus, donde se abordaron cuestiones de interés para la Patagonia como “hidrocarburos, del litoral marítimo, de pesca y el subsidio al gas en la zona patagónica”, enumeró Reyes.

“Le venimos pidiendo diálogo al Gobierno nacional desde que asumió, que escuche a las provincias. No somos el interior, somos parte del país, tratarnos como el interior es como si fuésemos algo marginal. Somos parte del país y no le puede ir bien a la Nación si no le va bien a las provincias, y no le va bien a los gobernadores. Y a los gobernadores no le puede ir bien si la Nación está mal”, aseguró.

“El diálogo y los acuerdos son muy importantes“, agregó.

En este marco, recordó la discusión en el recito por el artículo 4 inciso H de la Ley ómnibus, que se refería a los fondos fiduciarios. Esta discusión fue la que terminó de sellar el destino del proyecto, que volvió a comisiones por pedido del bloque oficialista.

“Hay que abrir estos fondos y ver en qué se gasta, pero dentro de estos fondos estaba nada menos que el que subsidia el consumo domiciliario del gas en la Patagonia. Los patagónicos habíamos anunciado que eso no lo íbamos a negociar y que lo íbamos a consensuar, no hubo traición en esto. No queremos privilegios, pero el gas para los patagónicos es una prioridad. Queremos ser escuchados y tener un régimen que nos asegure no encontrarnos que nos vamos a ver con facturas de gas impagables para nuestros vecinos”, afirmó Reyes.

En otro tramo de la entrevista, la diputada nacional de Juntos por el Cambio se refirió al reciente cierre de los Centros de Referencia en las provincias, dispositivos que dependía del ex Ministerio de Desarrollo Social y servían de nexo entre la Nación y el territorio.

“Si hay un nene con un tupper en la puerta de un merendero esperando comida, no podemos tomar decisiones en un escritorio y dejar a un chico sin su comida diaria. Hay un 65% de pobreza infantil. Le cuesta mucho a la Presidencia de la Nación y a los dirigentes hablar de la niñez y del hambre en la niñez, la malnutrición y lo que no se puede recuperar si no se combate”, comenzó diciendo.

Y agregó: “No podemos abandonar a los que no comen sus comidas diarias o no pueden llenar su mochila para ir al colegio. Los Centros de Referencia cumplían un rol fundamental para llegar a los más vulnerables. Hay que tener cuidado al quitar los mecanismos y dispositivos para llegar a los más vulnerables, porque se van a quedar aislados, no se llega desde un escritorio“.