Este domingo 17 de agosto es una de las fechas claves del calendario electoral de este 2025. Los frentes electorales y partidos que participarán de las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 26 de octubre deben inscribir a sus candidatos. Conocé a los postulantes a los comicios en Santa Cruz.

El oficialismo provincial confirmó la lista de candidatos. El frente electoral “Por Santa Cruz”, conformado por los partidos SER, la UCR y Encuentro Ciudadano presentó como primer candidato a diputado nacional a Daniel Álvarez.

La candidatura de Álvarez no fue una sorpresa ya que hace tiempo se venía mencionando como la principal alternativa dentro del oficialismo. El dirigente del partido SER es, desde diciembre del 2023, jefe de Gabinete del gobierno provincial del gobernador Claudio Vidal.

Daniel Álvarez, jefe de Gabinete del Gobierno de Claudio Vidal, será el primer candidato en la lista de diputados nacionales de “Por Santa Cruz”. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Lo acompañará segunda en la lista la dirigente radical Gisella Martínez, del sector de Fabián Leguizamón. Martínez ya había sido anunciada en su momento por el vicegobernador como candidata por ese espacio político que integra este año el frente electoral.

Tercero en la lista quedó el dirigente Juan José Ortega, exsecretario general de los judiciales provinciales y referente del partido Encuentro Ciudadano.

El frente “Fuerza Santacruceña”, integrado por el Partido Justicialista, Kolina, el Partido dela Victoria y Unidad Popular oficializó su lista de candidatos.

La nómina está encabezada por Juan Carlos Molina, sacerdote, profesor y licenciado en Educación. Al frente de la Fundación Valdocco en todas sus casas educativas, y llevaba adelante el programa radial “Rompiendo moldes” que iba hasta este domingo en Radio10.

Además, segunda en la lista va Moira Lanesan Sancho, Secretaria de Producción, Comercio e Industria del Municipio de Río Gallegos y Amadeo Figueroa, Abogado de Caleta Olivia, completa entre los candidatos titulares.

Juan Carlos Molina encabeza la lista de diputados nacionales de “Fuerza Santacruceña”.

En declaraciones a La Opinión Austral, Muñoz confirmó que la lista es resultado de una coalición con integrantes del socialismo santacruceño y de otros espacios que, según el candidato, “han mantenido esta impronta que en su momento fijamos en Cambia Santa Cruz”.

Pedro Muñoz, primer candidato a diputado nacional del ARI-CC.

Detalló que la lista está integrada por Mariana Olmo, Omar Fernández, Mariano Nieto, Susana Moreno y Joanna Sáez.

La plataforma política que defienden, explicó, se basa en los principios que han sostenido históricamente: el respeto a las instituciones, al sistema democrático y al adversario.

El partido UNIR Santa Cruz confirmó este domingo e inscribió a sus candidatos a diputados nacionales por Santa Cruz, que competirán en octubre en las elecciones legislativas.

Tal como anticipara La Opinión Austral, el presidente del partido Diego Bavio encabezará la lista 33 azul.

Diego Bavio es el primer candidato a diputado nacional por el partido UNIR.

De 56 años y licenciado en seguridad, trabajó en el ámbito privado “toda mi vida”, asegura y regresó en 2018 a instalarse en Río Gallegos, su ciudad natal, “para retomar mi militancia política”. Su abuelo fue Mario Castulo Paradelo, primer gobernador constitucional de Santa Cruz.

Lo acompañan Graciela Julio, periodista y politóloga de Caleta Olivia. Y completa la lista Rodolfo Giglio, jubilado docente y actualmente emprendedor riogalleguense.

El Nuevo Movimiento al Socialismo es otro de los partidos políticos que engrosó la oferta electoral de cara a las elecciones de diputado nacional que se celebrará el próximo 26 de octubre.

Jesús Mariano, el primer candidato del Nuevo MAS.

La Opinión Austral confirmó que Jesús Mariano es el primer candidato, seguido por María Victoria Gaspari en segundo lugar y el tercero suplente fue para Gustavo Nauto.

“Los candidatos del Nuevo MAS estamos al servicio de la lucha de los trabajadores, más allá de lo que significa esta elección, el gobierno de Milei quiere el compromiso de todos los partidos patronales con los diputados nacionales y senadores apoyando todas sus leyes”, dijo Jesús Mariano a LOA.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), conformado por el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST, inscribió a sus candidatos a diputados nacionales por Santa Cruz para las elecciones de octubre.

La lista está encabezada por Gabriela Ance, militante del Partido Obrero, con “una amplia trayectoria en la militancia política de izquierda, como referente del movimiento estudiantil universitario, del movimiento de mujeres y diversidades, y en las luchas de los trabajadores estatales organizados en ATE”.

Gabriela Ance, dirigente del Partido Obrero, encabeza las candidaturas del Frente de Izquierda.

“Contra la motosierra de Milei y los gobernadores, levantamos la voz del pueblo trabajador. La abstención fortalece al ajuste. Tu voto puede ser una herramienta de lucha”, señaló Ance a La Opinión Austral.

El segundo lugar fue para Luis Díaz, referente de Izquierda Socialista, reconocido por su militancia en la docencia de la provincia y por su acompañamiento a las luchas de los trabajadores.

El tercer lugar fue para Oriana Toloza, militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), con una activa participación en el movimiento estudiantil y en el movimiento de mujeres y diversidades, hoy delegada docente.

Según se dio a conocer horas atrás, el primer candidato a diputado nacional será el dirigente de origen radical Leonardo Roquel. El exconcejal de Río Gallegos nunca estuvo de acuerdo con la decisión de su partido, la UCR, de ir en el frente electoral “Por Santa Cruz”.

“Leo” Roquel y Andrea Gallegos, los dos principales de la lista del PRO.

A “Leo” Roquel lo acompañará segunda en la lista, la docente y exsecretaria general del gremio AMET, Andrea Gallegos. La lista completa:

Titulares:

“Leo” Roquel

Andrea Gallegos

Horacio Padin

