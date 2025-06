Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El conflicto en la localidad de Los Antiguos sigue dando que hablar. Este jueves el concejal William Ormeño anunció que se iba del bloque de “Por Santa Cruz”, disgustado con la falta de apoyo del gobierno provincial durante los días de zozobra que se vivieron en esa ciudad. Ormeño había llegado a su segunda elección como concejal convocado por Zulma Neira y ahora se declaró como “banca independiente”.

“Hace ya mucho tiempo que lo vengo analizado” expresó el edil que tomó el micrófono del Concejo Deliberante para anunciarlo. Expresó que, junto a quienes lo acompañan “desde el inicio en esta carrera política en el 2019, decidimos armar con un par de jóvenes una lista de concejal, sin intendente, y gracias al respaldo de la gente pudimos ocupar una banca en el Concejo Deliberante”.

Luego, sostuvo que “desde ese momento nosotros nos pusimos la camiseta del pueblo siempre, algo que ya veníamos haciendo en un espacio donde no se nos había permitido participar para concejal, por eso tomamos la decisión de abrir nuestro sector”.

Asimismo, afirmó que tras la muerte del exintendente Guillermo Mercado, el dirigente Julio Bellomo asume la responsabilidad de reemplazarlo, tras convocarse a elecciones para finalizar el mandato, “fuimos convocados por ese sector, charlamos y por mayoría con nuestros sector político decidimos acompañarlo”.

Más adelante, Ormeño manifestó que acordaron ir juntos en 2023, con Bellomo con candidato a intendente y él en la lista como candidato a diputado por el Pueblo. “A la vista está que esto no ocurrió, por eso nosotros decidimos seguir por nuestro camino”, dijo.

Luego comentó que para la elección de gobernador del mes de agosto del 2023 acompañaron a Javier Belloni pero pierden contra el candidato a diputado de Bellomo, Fernando Pérez. Sin embargo, para octubre reciben el llamado de Zulma Neira que era candidata de Por Santa Cruz para que la acompañen.

“Costó mucho tomar la decisión por la agrupación y charlando pudimos acordar presentando lista de intendente donde iba Oscar Sandoval, con dos distas a concejales, una que encabezaba yo”, subrayó al tiempo que añadió: “La gente nos dio la posibilidad nuevamente de seguir ocupando la banca dentro del Concejo Deliberante”.

En ese aspecto, remarcó que pensaban que “íbamos a tener todo el apoyo del gobierno provincial” pero “las pruebas están a la vista que no tuvimos ese acompañamiento y obviamente el gobernador (Claudio Vidal) termina llamando al espacio del exintendente Julio Bellomo que ahora ocupa un cargo provincial y está el diputado por el Pueblo también ocupando ese espacio”.

Ormeño manifestó que le planteó a la intendenta Zulma Neira esta situación ya que era la referente del espacio en la localidad pero en la realidad se veía otra cosa. “Es por eso que a partir de hoy voy a renunciar al bloque de Por Santa Cruz, declararme banca independiente, porque yo siempre voy a estar del lado del vecino e insisto, veo que desde el gobierno provincial no está el acompañamiento, no están del lado del vecino, había un conflicto en la localidad, no se hicieron presentes, llegaron los ministros cuando estaba ya el conflicto”, subrayó.