Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso y la secretaria de Gobierno, Sara Delgado mantuvieron una reunión con Esteban Bayer, hijo de Osvaldo Bayer, y con la exsecretaria de Derechos Humanos de Santa Cruz, Nadia Astrada, respecto al ataque al monumento al historiador e investigador de las Huelgas Patagónicas.

Dicho monumento había sido inaugurado en 2023 en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el pasado 25 de marzo fue removido por maquinarias de Vialidad Nacional.

Las imágenes de lo ocurrido trascendieron las fronteras y fueron repudiadas dada la importancia del trabajo de investigación del historiador para reconstruir el fusilamiento de 1.500 obreros en manos del Ejército Argentino durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen.

En este contexto, el miércoles hubo un acto en repudio en el lugar donde se ubicaba el monumento, convocado por la Multisectorial por los Derechos Humanos Santa Cruz, y el sábado, una manifestación y y jornada cultural organizada por la Comisión por la Memoria de las Huelgas 1920 – 1921 de Río Gallegos.

Después de la reunión, en la que acordaron seguir trabajando en conjunto por la restitución del monumento y el fortalecimiento de la memoria, Bayer manifestó: “Nos llevamos de la conversación con el intendente la idea de seguir peleando en conjunto y el compromiso de que, si destrozaron un monumento, habrá 100 más, para que todos puedan conocer no solo la historia de la Patagonia Rebelde, sino también la figura de Osvaldo como historiador, periodista y militante de las causas justas”. En este sentido, remarcó que, a una semana de los destrozos, “no hubo ni un contacto del Gobierno Nacional, ni disculpas, tampoco de Vialidad Nacional ni del Gobierno Provincial. Pasó una semana y no hay nada, no hubo contactos para saber cómo seguimos ni qué pasa con el resto del monumento o qué planes tienen”.

Cabe recordar que los restos de la obra realizada por el artista Jerónimo Villalba fueron entregados por Vialidad Nacional a la Provincia y se encuentran en resguardo del Complejo Cultural Santa Cruz.

En este contexto, Bayer fue contundente al afirmar: “No fue solo un atentado contra la imagen de Osvaldo Bayer, sino contra la cultura, la memoria de Santa Cruz y la historia de la Patagonia. Ese monumento era un homenaje de la sociedad a Osvaldo. Es un ataque que involucra a muchos sectores de la comunidad y lo que hicieron fue algo premeditado, planificado”.

Bayer expresó el profundo dolor que sintió al ver las imágenes del ataque: “El video que vio todo el mundo fue desgarrador. Ver cómo una pala mecánica, que en realidad se usa para construir, era utilizada para destrozarle la cabeza a mi padre me hizo sentir como en los peores tiempos de la dictadura. Pensé: ‘No puede ser que en una sociedad democrática puedan suceder estas cosas'”.