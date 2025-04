TACHEROS VS UBER: SIGUE LA GUERRA

Los más de 500 taxis y remises habilitados en Río Gallegos están en franco conflicto y alertan que este transporte público enfrenta un escenario muy complejo. Alertaron a la Municipalidad de Río Gallegos que de no tomar medidas urgentes se encaminan a desaparecer ante el retroceso de la actividad. Están contra la espada y la pared.

En la reciente asamblea realizada entre los choferes -de forma unánime- elaboraron un escrito que será entregado en lo inmediato a la comuna capitalina en búsqueda de una solución que los alivie ante la crisis económica que arrastran en los últimos años. Se quejaron por el alto costo que implica las inspecciones anuales y aseguraron que el nulo movimiento de pasajeros hizo que la actividad ya no sea rentable. Encima, los combustibles vuelven a subir por decisión del Gobierno nacional.

Los tres puntos acordados son:

Suspensión de la inspección obligatoria.

Eliminación de la plataforma Uber de nuestra localidad y control del transporte ilegal.

Implementación de la modificación de la ordenanza municipal.

“Una vez entregado el petitorio, el plazo que se otorgará al Municipio para brindar las respuestas necesarias será de 48 horas, caso contrario iniciaremos medidas de fuerza con un paro total de servicios de 24 horas”, señala la nota que circula entre las diferentes paradas de la ciudad.

Además, señalaron que el “acatamiento y el acompañamiento de las medidas debe ser del 100% de adhesión del sector, caso contrario no se tomará ninguna acción dejando toda lucha sin efecto”.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Municipio

La Opinión Austral entrevistó a la secretaria de Gobierno de la comuna capitalina, Sara Delgado, que se metió de lleno en la problemática que hoy transitan los taxistas.

“La semana pasada convocamos a dialogar al sector porque queríamos informarle la imposibilidad de entregarles las licencias profesionales en función de las modificaciones de la Ley de Tránsito que hizo el presidente de Argentina, Javier Milei por decreto. Esos cambios impacta de manera directa en los conductores”, dijo en primer lugar.

Precisó que por aquellos días los trabajadores del volante fueron convocados por el municipio adelantando que “esta semana se presentaría un paquete de medidas por que comprendemos lo que sucede con el sector. Hubo prórrogas y suspensiones de obligaciones que ellos plantearon. Se trabajó muy bien la caducidad de los modelos de los vehículos, además del otorgamiento del 25 licencias. El Municipio dio respuestas, nadie puede decir lo contrario”, lanzó.

En sus declaraciones, observó que “el pedido para que estén atentos a esta semana fue para presentar las medidas y evitar el conflicto, sin embargo igualmente llevaron adelante la asamblea”. En esta línea, recordó que “me presenté en la asamblea para informarles, tal vez no le llegó la información, que estaban convocados para esta semana a continuar trabajando“. Advirtió que hubo aceptación y rechazo entre los trabajadores.

Más adelante, Delgado hizo foco que “los taxistas y remiseros no tiene representantes, no tenemos con quién hablar, los interlocutores cambian permanentemente y es difícil trabajar de esa manera” y agregó que “es falso que podríamos haber evitado la llegada de Uber a la ciudad. Es una empresa trasnacional y no necesita nuestra autorización para operar. Así funciona en todo el país”.

De todos modos, se “propuso una campaña contra el transporte ilegal, es inseguro viajar en esas condiciones. La gente tiene que viajar en vehículos con patentes que otorga el municipio”, “del plazo que otorgan para iniciar medidas de fuerza, no aceptamos dialogar en esas condiciones. Desde el Municipio actuamos y trabajamos bajo buena fe. Bajo extorsión no. Hoy estamos reevaluando lo que hemos trabajamos hasta aquí”, alertó.

“Antes que llegara Uber se les planteó trabajar un una plataforma local, con identidad de Río Gallegos. No les gustó y se fueron con el entonces ministro de Gobierno Pedro Luxen que les prometió que junto a la Policía harían operativos para erradicarlos. ¿Qué resultados hay?. No es sencillo, pero igualmente avanzaremos en esa campaña contra el transporte ilegal”, concluyó.