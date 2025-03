El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, brindó una entrevista tras su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, en la que analizó la relación con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el escenario político de la provincia.

“Hay que ser claros con los vecinos. Hay que agradecer los que ayudan, pero también contar quiénes no ayudan”, afirmó Grasso. En este sentido, destacó que Río Gallegos sigue funcionando gracias a una administración prudente y el esfuerzo de los trabajadores municipales, pero remarcó que la ciudad ha sido abandonada en salud, seguridad y obra pública tanto por el presidente Javier Milei, como por el gobernador Claudio Vidal.

“Espero que el gobernador me atienda” Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos

En un año marcado por el ajuste económico del gobierno nacional y las próximas elecciones legislativas, el jefe comunal exigió que el gobierno provincial convoque al intendente de la capital. “Tiene que tener tiempo, calculo que tiempo tiene, porque para gobernar no tuvo”, lanzó.

“Tiene que entender también que nosotros formamos parte de la provincia, que cuando no hay salud, golpea; que cuando no hay obra pública, golpea; que cuando no hay seguridad. golpea”, enumeró Grasso, quien agregó otras dificultades que enfrenta la ciudad: “Tenemos más de 17.000 personas sin medidor eléctrico y gran parte de la población sin agua potable. Ahora si todo lo transformamos en una pelea política porque Grasso gobierno la ciudad, no le va a resultar al vecino”.

Pablo Grasso al ingresar al recinto del Concejo Deliberante de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

En este contexto, señaló que “a muchos vecinos le gusta esto de la chicana pero a la hora de resolver el problema, no te gusta mucho que lo dirigentes estén todo el día sacándose chispas y que a vos realmente la plata no te alcance, que la calle esté sucia, que el colectivo no pase, que te echen del laburo. Entonces hay que trabajar para ver qué viene para la provincia”.

“Abandonaron la ciudad” Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos

El intendente acusó tanto al gobierno nacional como al provincial de haber abandonado Río Gallegos. “La dejaron sin salud, sin seguridad y sin obra pública. ¿Qué obra pública se está haciendo en la provincia?”, cuestionó. “Cuando vas al hospital hay un cartel que dice: ‘No se atiende por falta de insumos’. Si la Nación y la Provincia abandona la obra pública y nosotros tenemos que poner recursos propios de la municipalidad, si nos sacan los subsidios nacionales y provinciales, tenemos que poner plata por la municipalidad. Si no atienden la salud, tenemos que poner plata de la municipalidad y encima te empiezan a sacar plata”.

Además, criticó la postura de Claudio Vidal en torno a la salida de YPF: “Fue una mala decisión que tomó el gobierno provincial y se le planteó a él, se le planteó, mis colegas intendentes cuando tuvimos las reuniones, porque ahora estamos sufriendo la baja de la regalías ¿Vieron que golpeaba para todos, vieron que no era todo joda, no era todo actos políticos. Esto es la realidad, una cosa es cuando vos terminás la elección y te tenés que poner a gobernar, otra cosa es la campaña política que te lleva a veces en cometer errores discursivos”, planteó.

Y teniendo en cuenta las elecciones de este año para el Congreso de la Nación pidió no votar en negativo para que “no vuelva” el kirchnerismo: “Que se elija para que defienda los intereses de Santa Cruz porque si no la cosa va se va a poner cada vez peor”.

Respecto a la deuda de 14.500 millones de pesos que, según él, la provincia tiene con la municipalidad, respondió a los dichos del diputado de “Por Santa Cruz” Pedro Luxen, quien puso en duda la cifra tras escuchar el discurso en el Concejo Deliberante: “Luxen recién está aprendiendo. Él sabe bien a qué me refiero”, dijo.

“Estamos hablando del abandono de la obra pública, del abandono de la ayuda financiera extraordinaria que había en apoyo para la municipalidad de Río Gallegos, en los aguinaldos que se daban y no se dieron más, que se lo daba absolutamente a todos. Y así te puedo enumerar un montón de otras cosas, porque lo que abandona la Provincia, se hace cargo de la Municipalidad. Entonces, vos tenés una obra de 3.300 millones, otra obra de 10.000 millones, que hacen a los 14.500 millones; que lo voy a desglosar después para que todos sepan como es la deuda”, anticipó Grasso.

“Mi ciudad no quiere que yo como un asado con Vidal” Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos

Pese a sus críticas, Grasso insistió en la necesidad de diálogo con la provincia: “Mi ciudad no quiere que yo coma un asado con Vidal, quiere que nos pongamos de acuerdo para resolver los problemas de luz, gas, desocupación, obra pública, salud y seguridad”.

Sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha recibido una respuesta de la gobernación. “No sé de qué forma pedirlo. Si tengo que pedir disculpas por algo que no pasó, lo pido. Pero tenemos que juntarnos a debatir”, manifestó.

Los diputados Pedro Luxen (Por Santa Cruz), Carlos Santi (Unión por la Patria) y Pedro Muñoz (cambia Santa Cruz) previo al discurso de Pablo Grasso en el Concejo Deliberante. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

Y frente a los cuestionamientos sobre la ausencia de la gran mayoría de los diputados del bloque de Unión por la Patria en el discurso inaugural de sesiones ordinarias que hizo Claudio Vidal en Pico Truncado, Grasso subrayó que “el gobernador cuando necesitó los diputados para votar las emergencias todos lo acompañaron”. Y recordó que a él lo llamaron desde el bloque y les dijo a los legisladores de su especio que voten a favor: “Por más que el gobernador no me atendía”.

“Los diputados siempre se comportaron con mucha responsabilidad. Han votado todo lo que le han mandado, absolutamente todo lo que mandaron en materia financiera y de emergencia para que puedan comprar rápido las cosas. Dimos todo”, insistió, y sin embargo “no hay insumos en los hospitales, los colegios están igual. Entonces ¿para qué había tanto apuro?”.

Reactivación de la obra de las represas sobre el Río Santa Cruz

Sobre el reciente anuncio de Vidal acerca de la reactivación de las represas, el intendente consideró que es un paso en la dirección correcta. “Eso es lo que hay que hacer, ojalá que le vaya bien. Pero tardó un año. Vamos a ver si realmente empiezan las obras mañana”, concluyó.

