El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, dio su segundo discurso ante los diputados, en el marco de la 52° apertura de periodo legislativo, en el teatro “Lázaro Urdín” en Pico Truncado.

Tras el inicio de la sesión, encabezada por el vicegobernador Fabián Leguizamón, y sin la presencia del bloque de Unión por la Patria, Vidal comenzó su alocución destacando que “ratifica con hechos el compromiso que asumí el 10 de diciembre de 2023: cambiar el rumbo de mi provincia”

“No vamos a regresar al modelo de la decadencia. Santa Cruz está cambiando. Agradezco el trabajo mancomunado en algunos temas. Confiando en que vamos a poder seguir trabajando para dotar de las herramientas que necesitamos para que Santa Cruz pueda salir adelante”, agregó y sumó: “Agradezco haber acompañado para cumplir una de las promesas que hice, después de 30 años, terminar la Ley de Lemas en Santa Cruz. Un sistema distorsivo de la voluntad popular”.

Seguidamente, comenzó a enumerar la gestión del primer año a cargo del Gobierno Provincial

“Visitamos los 7 departamentos de la provincia. Recorrimos 81367 kilómetros, nos reunimos con 124 emprendedores locales, y con 77 empresas que por primera vez quieren invertir en nuestra provincia. Nuestro equipo de Gobierno recorrió practicamente todas las escuelas y los arreglamos, incluso, con nuestras propias manos”, subrayó.

“Atendimos la mayor catastrofe climatica que vivimos los santacruceños, y coordinamos la emergencia con la tarea histórica de todas las áreas del Gobierno. Asistimos a cientos de familias de productores”.

“Este Gobierno no se detuvo un solo día. Con aciertos y con errores. Trabajamos con disciplina fiscal, sin crear nuevos impuestos y con honestidad en los ingresos tributarios“, enfatizó el gobernador.

En ese marco, dijo: “Mi madre me enseño que las deudas deben hornarse. y por primeera vez llegamos a deuda 0 con Camessa y Camuzzi, y además, con la Nación Argentina, que debimos pagarle mas de 23 mil millones de pesos. A la caja de servicios sociales 15900 millones”, recalcando que “cuidamos que los recursos del Estado se destinen a lo que realmente se necesita”.

“Soy un convencido que la unica salida de la desigualdad es con educación. escuelas abiertas, docentes enseñando y chicos aprendiendo. el año pasado hicimos historia y se inicio sin conflicto el ciclo lectivo”.

Destacó, además, la inversión realizada en materia educativa y en mejorar la infraestructura de las instituciones. Además, de 30 equipos de calefacción en distintos edificios.

“Trabajamos incansablemente este primer año, pero sabemos bien que falta mucho, después de décadas en las que detonaron la educación pública”, marcó.

Salud

“En salud realizamos un trabajo sostenido para los hospitales y puestos sanitarios”, sostuvo y enumeró las acciones en conjunto con las distintas localidades, entre ellas:

Tomografo para Río Turbio

Dos ambulancias 4 x 4 UTI para Los Antiguos y Gobernador Gregores

Lavarropas Industriales para Rïo Gallegos y San Julián

Equipos de esterilización en Perito Moreno y Caleta Olivia

Mamografo de última generación en Caleta Olivia

Equipo de rayos y mamógrafo en 28 de Noviembre

Sala de kinesiología en Puerto Deseado

Inicio de obra de hospitales modulares con un 90 % de avance en Río Gallegos

Creación del 1° espacio de bienestar psicológico en Río Gallegos

Equipamiento cardiovascular en Pico Truncado

9 ecografos para distintos hospitales

incubadora de alta tecnologia para Río Gallegos

Convenio en hospital garrahan para la atención pediátrica

Sistema de calefaccion en varios centros de salud

Mamografo de última generación para Puerto Santa Cruz

4 termotanques hospitalarios hechos a medida en Río Gallegos

“En el marco de la ley de emergencia se destaca el importante ahorro en arcas provinciales, hasta un 74% en insumos y adquisicion hospitalaria”, enfatizó y agregó: “Se volvió a realizar ablaciones de órganos múltiples con el equipo de INCUCAI en Santa Cruz”

Campo

En cuanto al trabajo del Consejo Agrario Provincial, entre otras labores, destacó que “se asistió a mas de 290 productores contribuyendo a no perder la actividad ganadera. y a mas de 230 chacareros”.

Ministerio de Producción

En el trabajo del Ministerio de la Producción, puso en valor el ordenamiento del predio exYPF, la reactivacion parque industrial Río Gallegos y el trabajo en Punta Quilla.

Secretaría de Pesca

“Importante protagonismo con la reinaguración de la planta de Conarpesa en Caleta Paula generando 80 nuevos empleos y la puesta en marcha de la planta vepez en Puerto Deseado, generando 300 nuevos puestos de trabajo”, manifestó en cuanto al trabajo en dicha área y sumó que hubo “descarga de calamar centolla y centolla en importantes cantidades”

Seguidamente, destacó que “la empresa china HONG DONG firmo una carta de intención por 200 millones de dólares para una nueva planta pesquera e infraestructura para mejorar la operatividad”

Secretaría de Turismo

Vidal puso en valor los “convenios de conexión y se mejoró al conectividad, con la llegada de fly bondi y de Ski y la pronta llegada de la compañia American Jet, para seguir conectando la provincia”, además de trabajos en conjunto en los parques nacionales

Exportaciones

“Somos una de las principales provincias mineras y este año que pasó recuperamos el lugar que nos corresponde, y vamos por más” destacó el gobernador al recordar que “en 2024 la exportaciones mineras superaron los 1.700 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 7,2% respecto a 2023, que significaron ingresos superiores a los 568 mil millones de pesos para Santa Cruz, quintuplicando los ingresos en este concepto”

Vialidad Provincial

Enumeró la adquisición de cuatro motoniveladoras por 1.300 millones de pesos y llamado a licitación para 15 camionetas, un camión volcador y una pala cargadora, y entrega indumentaria para los trabajadores

Entre los trabajos, se destaca la asistencia permanente en la emergencia vial, y en rutas y caminos provinciales.

Seguridad

Vidal destacó un “trabajo sostenido para equipar a las distintas fuerzas. E intensificamos la labor en la prevención y lucha contra el narcotráfico”

“En 2024 incautamos más de 100 kilos de distintos estupefacientes, hecho historico para la provincia. Dicha cifra supera los 80 kilogramos secuestraados entre los años 2021 a 2023, con un gran esfuerzo del Ministerio de Seguridad de la provincia”

Paritarias

Seguidamente, en cuanto a los salarios, sostuvo que “todas las paritarias de nuestros queridos trabajadores del Estado superaron el proceso de inflación anual de país”.

“Esto se logró por primera vez en muchos años. En todas otorgamos más de 100% de aumento. Es cierto que para muchos puede ser poco, el problema real es que durante los últimos años bastardearon a los trabajadores, congelando sus salarios muy por debajo de los indices inflacionarios”

“No podemos solucionar en un año problemas de decadas. solo les pido que trabajemos en conjunto para sacar la provincia adelante, y entre todos mejorar la calidad de vida de cada trabajador.

Compromiso de gestión 2025

En otro tramo de su discurso, habló de los proyectos y gestiones a concretar este año.

Educación

En la parte educativa, enumeró una serie de obras a finalizar:

Continuidad de la obra de la escuela industrial en Los Antiguos, 28 de Noviembre y Puerto San Julián

Construcción del nuevo edificio del secundario 43 de Caleta Olivia

Construcción de la escuela industrial N° 10 de Caleta Olivia

Finalización del gimnasio de la escuela N° 52 de Pico Truncado

Finalización del gimnasio de la escuela N° 58 de Pico Truncado.

FInalización de una nueva sala de jardín de infantes en Lago Posadas

Obras de infraestructura en la escuela N° 6 de Piedra Buena

Obras en las escuelas N° 2 y N° 1 de Puerto Santa Cruz

Construcción del gimnasio de la escuela N° 15 de Los Antiguos

Construcción de la Escuela Monjas de Río Turbio

“Además ya estamos trabajando para la llegada de una carrera universitaria de medicina en Las Heras, para que los jóvenes santacruceños tengan nuevas alternativas académicas y que los profesionales tengan sentido de pertenencia”.

Obras en Río Gallegos

En particular con la capital de Santa Cruz, adelantó: “Vamos a construir en Río Gallegos un núcleo educativo que integrara las escuelas industriales de procesos energéticos, el instituto superior de educación técnico profesional y un polo de talleres para la educación técnica de toda la localidad. Un nucleo educativo en el barrio Bicentenario, con un jardín de infantes, con una escuela primaria y un colegio secundario” y también que “en los próximos 90 días instalaremos 100 antenas en distintos establecimientos de la provincia para mejorar la conectividad”.

Consejo Agrario

En cuanto a la labor en el Consejo Agrario, dijo que “tenemos como objetivo entregar más de 100 terrenos, como así también regularizar más de 100 expedientes que tienen más de 20 años de retraso”

IDUV

Con el IDUV, Vidal adelantó que “lanzaremos la licitación del a obra de la liga independiente de fútbol en Río Gallegos, el cuartel de Bomberos en Caleta Olivia y la obra de 56 viviendas, y la refacción de sector de guardia del hospital de la ciudad capital”.

“Seguiremos avanzando en el programa mil viviendas para familias que lo necesitan, trabajadores estatales y también del sector privado”, agregó también.

Ruta y agua en Zona Norte

Por otro lado, agregó: “Realizaremos el comienzo de la ruta 12 que une a Pico Truncado y Gobernador Gregores y pondremos en marcha el nuevo acueducto que transportará agua de Cañadón Quintar hasta Caleta Olivia”.

YCRT

En el tramo final de su discurso, habló de YCRT, la empresa que el Gobierno Nacional transformó en Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anonima.

“En cuestión de unos días se logrará un gran acuerdo. A pesar de que es una decisión del gobierno nacional, desde el primer dia me puse al cierre del reclamo y eviatamos el cierre definitivo de la empresa y logramos que el interventor sea de Santa Cruz”, dijo Vidal y garantizó: “La extracción de carbón y generación de energía son una gran posibilidad, le pido a los trabajadores que confíen y que mientras sea gobernador voy a luchar por sus puestos de trabajo”

Final del discurso

En el último tramo de su alocución el gobernador Claudio Vidal manifestó: “Siento una inmensa responsabilidad y compromiso que encaro todos los días con mucha pasión, con un equipo de trabajo de hombres y mujeres que designo por su capacidad y compromiso. Sepan todos que este gobernador no pone sus afinidades personales por delante. Cuando un funcionario no se dedica en alma y vida a la responsabilidad encomendada, y no trae resultados concretos que mejoren la vida de los santacruceños, simplemente se va. Así lo hice y seguiré haciendo. A muchos santacruceños se les acabó la paciencia. Sepan que yo tampoco tengo ni tendré paciencia con quienes no dan respuestas”.

También habló del acompañamiento de la Cámara de Diputados. Y dijo a la oposición que hoy no estuvo presente en el acto, “a esa parte que pone palos en la rueda, son ustedes los que dejaron una provincia destruida, solo les pido que nos ayuden, colaboren para poner de pie a la provincia”.

Y finalizó, entre aplausos, enfatizando que “somos responsables de gobernar con el pueblo de Santa Cruz, por el pueblo de Santa Cruz y para el Pueblo de Santa Cruz”.

