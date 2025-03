Claudio Vidal habló con La Opinión Austral tras su discurso de apertura legislativa

El gobernador de Santa Cruz habló de todos los temas de la agenda política. En primer término, fue consultado por la ausencia del bloque de Unión por la Patria (UxP), en la apertura legislativa.

“Lo lógico y democrático sería que estén presentes, porque además también me parece que no es un gesto hacia el gobernador, sino hacia la sociedad, pero no es algo que nos impida seguir adelante. Agradezco a todos los diputados presentes. Voy a hacer una salvedad, con Daniel Peralta, sé que no pudo estar porque tuvo algo urgente, pero el resto, el pueblo verá”, dijo.