Carla De Stefano de Gran Hermano (Telefe) se encontraba nominada. Todos los jueves por la noche, se realiza la salvación del líder, quien, por tercera vez, Martín Ku se encuentra cumpliendo ese rol. Por sorpresa de todos, decidió sacarla de la placa. A raíz de esto, ella informó que, próximamente, abandonará la casa más famosa del país.

El conmovedor anuncio de Carla sobre su salida de Gran Hermano

Debido a la angustia que tiene por extrañar a sus hijos, confirmó que ya no formará parte del reality conducido por Santiago del Moro.

“Los motivos lo saben todos, vos y Gran Hermano. Cada vez que hablo del tema me emociono”, comentó, luego de que Del Moro le dio el pie. Ante esto, aseguró: “Sobreestimé mi capacidad de desapego con mis hijos. Pensé que estar acá iba a ser unas vacaciones de mamá, pero, desde el día 2 que estoy, pasan los días y cada vez extraño más”.

Y, añadió: “La casa me humanizó mucho más de lo que soy. Me di cuenta que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos, que no soy feliz y, por eso, no puedo brillar. Entonces, no tiene sentido”.

Placa final en Gran Hermano: ¿A quién nominó Martín Ku?

En la última emisión, Ku, además de haber salvado a De Stefano, anunció, también, a quién “subía” a placa.

Él, optó por Sabrina Cortez. Por lo tanto, quienes se puede llegar a ir el próximo domingo son: Zoe Bogach, Lisandro “Licha” Navarro, Alan Simone, Catalina Gorostidi, Emmanuel Vich, Agostina Spinelli o Sabrina.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, ingresando a la página del programa:

