La ex vicepresidenta Cristina Kirchner criticó al presidente Javier Milei después de revertir un aumento salarial del 48% para él y su gabinete, implementado durante el mes de febrero.

En un mensaje a través de su cuenta de X, la ex jefa de Estado, expresó: “Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

El 29 de febrero pasado, el Gobierno decretó un aumento salarial para el presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios, desencadenando la polémica. Milei argumentó que el aumento fue “automático” y que desconocía del mismo, a pesar de su firma en el decreto.

Para ilustrar la magnitud del incremento, la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz compartió una tabla con los sueldos de los principales escalafones.

La tabla indica, que el Presidente de la Nación pasó de cobrar $4.068.738 en enero a $6.025.801 en febrero, mientras que un subsecretario de Estado aumentó de $2.981.513 a $4.418.575.

Milei se justificó en su cuenta de X, informando que el aumento fue consecuencia de un decreto firmado por Cristina Kirchner en 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública.