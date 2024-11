Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desmintió un potencial acuerdo con el kirchnerismo para garantizar la falta de quórum para tratar Ficha Limpia, y aseguró que se está generando “una sensación de proscripción” sobre la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner “que no es la que quiere el Gobierno”.

“Estamos de acuerdo con la Ficha Limpia y lo que significa, lo que no estamos de acuerdo es que se pueda tomar como una especie de proscripción que es el riesgo que se tiene”, dijo en una entrevista al canal Todo Noticias. “Hasta se comentó que el propio Presidente había pedido no crear algo que para la sociedad, mayoritariamente, está terminando. No hagamos una especie de profecía”, agregó.

“No hagamos tanta alaraca de una norma que puede llegar a interpretarse como una proscripción que además por ahí no puede aplicarse porque es posterior. Estamos generando una sensación de proscripción que no es la que quiere el Gobierno”, planteó tras las críticas de los diputados del PRO, la Unión Cívica Radical y Coalición Federal que cuestionaron al oficialismo por las ausencias en la Cámara de Diputados.

Pese a que ocho legisladores violentas se ausentaron de la sesión, Francos descartó la posibilidad de un acuerdo con el peronismo tras argumentar que faltaron diputados de todos los espacios, y al especificar que de haber estado el bloque completo aún así no habrían alcanzado el número necesario.

“En qué momento el presidente dijo que quería competir contra Cristina Fernández de Kirchner o que quería hacer una elección con ella para ganar. El presidente nunca dijo esto. No tiene sentido vincular una cosa con la otra”, aseveró.

Para el titular de ministros, la votación por Ficha Limpia no estaba asegurada, por lo que pidió no responsabilizar al oficialismo.