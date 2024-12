Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del aniversario de El Calafate, el intendente de esa ciudad, Javier Belloni, hizo referencia al reclamo de los padres de alumnos que asisten a la escuela de esa fundación que se encuentra en la villa turística, ante los trascendidos que hablan que el CPE (Consejo Provincial de Educación) habría tomado la decisión de desfinanciar las tecnicaturas que allí se dan.

Según los sitios Ahora Calafate y Señal Calafate, el gobierno habría decidido dejar sin efecto las tres tecnicaturas que brinda el Secundario “Alejandro Buccolini”. Luego, en un comunicado, la propia Fundación que dirige el cura Juan Carlos Molina confirmó la decisión. También se dio a conocer que Valdocco presentó un amparo contra la medida, y que los padres accionarían en el mismo sentido.

Fue en ese contexto en el que precisamente los padres de los alumnos participaron de los actos oficiales por el aniversario, encabezado por el intendente Belloni. Al finalizar el mismo, el Intendente manifestó su preocupación sobre este tema: “Han pasado cosas hoy que no han pasado antes“, comenzó. “Los padres de los pibes de Valdocco vinieron a reclamar cuestiones que desconocemos, que seguramente nos pondremos al tanto en estos días“.

El intendente Belloni pidió que la provincia se haga cargo del tema.

Más adelante, Belloni agregó que “vinieron los padres porque están preocupados porque quieren saber en qué situación van a estar sus hijos“. En ese sentido aseguró que “ahí estaremos los funcionarios viendo de qué se trata y pidiéndole al Consejo de Educación y al Gobernador de la Provincia (Claudio Vidal) que demos explicaciones claras porque queremos que a todos nos vaya bien“.

Incluso, fue más allá y afirmó: “Hoy los comentarios son que hay gente que ha quedado desocupada, que hay materias que no se van a dar más, le preguntas al Consejo de Educación o a los ministros que han venido a participar del acto a El Calafate y te dicen que son materias inexistentes, que no están en la currícula, pero me parece que si hay alguien que tiene que dar explicaciones es el gobierno de la provincia, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (Iris Rasgido) y desalentar este tipo de movilizaciones que no le hacen bien a una localidad turística como la nuestra“, finalizó.

El cura Juan Carlos Molina y el gobernador Claudio Vidal.

Cabe recordar que el conflicto entre las autoridades del Gobierno y la Fundación comenzaron a principios de noviembre por una denuncia de autoridades provincial que originó una causa por una posible vulneración de derechos, relacionada con la escolaridad y el desarraigo familiar en la Casa Valdocco de Cañadón Seco.

Luego, esa causa fue archivada el 14 de noviembre por la jueza Rosa González, tras entrevistar a los menores involucrados y al personal a cargo.. No obstante, unos días después se confirmó que se había dado lugar a un recurso de reposición de la Secretaría de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia.

Una semana después, la Fiscalía de Estado radicó una denuncia penal por “presunta defraudación” al erario público contra la Fundación. Recayó sobre el Juzgado de Instrucción N°1, a cargo de Marcos Pérez Soruco.