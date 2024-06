Este fin de semana, Leda Bergonzi, la “sanadora de Rosario”, arribó por primera vez a la provincia de Santa Cruz.

Hace una semana, alrededor de 4.800 personas habían obtenido sus tickets para asistir a las dos jornadas previstas para el Encuentro de Sanación y Liberación, encabezado por la laica de 44 años. Tras la cancelación de los vuelos y las condiciones climáticas que se presentaron en la región, el evento finalmente se realizó este sábado, pero en una única jornada en el Complejo Deportivo Municipal Ingeniero Knudsen de Caleta Olivia.

Si bien la repercusión sobre la imposición de manos que realiza la rosarina es reciente, en conferencia de prensa este viernes, aclaró que “hace 11 años comenzamos este camino y aunque hace dos años se hizo público, hemos estado trabajando en silencio por mucho tiempo“.

En septiembre pasado, el Arzobispado de Rosario se refirió respecto al “fenómeno religioso”.

“Dentro de la Iglesia hay diversas expresiones, grupos, etc. Uno de esos grupos, de carácter carismático, es la comunidad ‘Soplo de Dios viviente‘. Está configurada como un grupo de oración y evangelización. Esta comunidad viene desarrollando sus actividades desde hace unos ocho años; siempre acompañada por un sacerdote del clero diocesano de Rosario“, puntualizó en un comunicado.

Tras señalar que, dentro de “Soplo de Dios viviente”, se comenzaron a experimentar algunos de los dones y carismas que se dieron en las primeras comunidades cristianas, en particular en la persona de Leda Bergonzi, el Arzobispado subrayó que “la Iglesia en Rosario, viendo los frutos buenos que produce en mucha gente, acompaña este fenómeno para ir discerniendo su profundidad y solidez“.

Sin embargo, así como ha brindado su acompañamiento, el Arzobispado también ha marcado diferencias. En enero, en el Templo Votivo de Maipú, Chile, Leda señaló que el origen del cáncer “está vinculado a la falta de perdón por parte de quien lo padece“, tras lo cual el Arzobispado aclaró – mediante un comunicado – que los dichos son “de su exclusiva responsabilidad y no se corresponden con la enseñanza de la Iglesia en dicha materia”.

González Balsa pidió experimentar la presencia de Dios “que me libera de todo mal”.

“Dado que, como nos enseñó el papa Ratzinger, la fe es amiga de la inteligencia, tenemos en cuenta que la ciencia hoy indica que no hay una única causa que lo provoque y menos aún que la misma sea sólo de carácter emocional”, fundamentó.

Conmoción

En una jornada colmada de emociones, La Opinión Zona Norte realizó una cobertura especial de la visita de Leda Bergonzi a Santa Cruz y dialogó con quienes llegaron desde diferentes puntos de la Patagonia para que se les realice la imposición de manos.

Tres amigas que viajaron desde la ciudad de Rada Tilly, Chubut, mientras hacían fila a la intemperie aseguraron “no estamos acostumbradas a tanto frío”.

Cientos de personas recibieron la imposición de manos de Leda Bergonzi.

“Es momento de agradecer que tenemos una intermediaria que nos lleva a limpiar nuestra alma y reconocer que existe la fe. Todos juntos podemos hacer el cambio”, expresó Lisa. En tanto que Karina señaló que participó en busca de “paz”.

La tercera del grupo, contó que se encontraba “un poco alejada de toda la estructura de la iglesia” y apuntó a “estar continuamente buscando y reencontrándonos con lo que tanto necesitamos: recuperar la fe. Pero es sólo cuestión de aprender a mirar y reencontrarse con ella”.

Grandes y chicos, sin distinción, se acercaron para que Leda les imponga sus manos.

En esta ocasión, señaló que se trata de “reafirmar en esa persona, que es un instrumento del espíritu de Dios, para reencontrarnos en esa fe”.

Por su parte, un vecino caletense aseguró que se encontraba con “mucha fe y mucha esperanza” y que pediría por sus “seres queridos, por amigos, por nuestra Caleta, nuestra provincia y el país“.

Durante horas, la “sanadora de Rosario” realizó la imposición de manos.

Dominga, de origen catamarqueño, pero residente en Caleta Olivia, contó que llegó al Complejo Knudsen a las 07:30. Lleva “siete años enferma y ahora empecé a caminar” y sobre la experiencia de haber recibido la imposición de manos, expresó: “Me llevo algo hermoso, todo lo que ella dijo, yo lo voy a hacer. Ha sido un alivio inmenso. Una hermosa experiencia”.

El matrimonio caletense integrado por Genaro y Corina se mostró impresionado por el momento vivido ante la imposición de manos. “Mi señora hace años viene sufriendo. Fue una experiencia muy grande. Sé que vamos a estar mejor“, se esperanzó el hombre.

El exintendente Facundo Prades, quien se define como “un hombre de fe”, haciendo fila para ingresar.

Entre los asistentes también estuvo el exintendente de Caleta Olivia, Facundo Prades, quien se define como “un hombre de fe” y quien hace un par de años atravesó al menos cinco intervenciones quirúrgicas en el marco de un tratamiento oncológico.

Por otro lado, un lasherense manifestó: “Vengo a buscar un poco de paz y de tranquilidad, la bendición, como buen creyente y devoto de la virgen venimos con esa intención, un poco de sanación”.

Adultos mayores y personas con discapacidad y/o enfermedades aguardaban la bendición.

En tanto que el profesor Argentino Pérez, afirmó que este encuentro era la oportunidad de ver a Leda, a quien conoció a través de los medios. Fue con la intención de pedir por sus afectos, tanto familia como amigos y también mencionó: “Hace poco perdí a mi mamá, también busco mejorar el duelo“.

Desde las 10:00, el obispo auxiliar de la Diócesis de Río Gallegos, Fabián González Balsa, presidió la misa. En su homilía, expresó: “En la primera lectura vemos como Dios libera a Pedro y caen las cadenas que lo tenían prisionero, también nosotros tenemos cadenas que nos aprisionan, que no nos dejan movernos Y el Señor es el que me libera”.

En una única jornada, tuvo lugar el Encuentro de Sanación y Liberación.

El obispo auxiliar continuó diciendo que en la segunda lectura “el apóstol Pablo nos compartía esta certeza: el señor estuvo a mi lado y me va a librar de todo mal, el señor no me abandona y me libera. Pero para ser liberado, para que caigan las cadenas, uno tiene que decir: ‘Jesús sos mi salvador’ y esto es personal. Cada uno en algún momento tiene que decir de corazón: ‘Sos el que me salva, vos me sanas, vos me perdonas’. ‘Sos el mesías’, eso dijo Pedro, eso decimos cada uno de nosotros, le pedimos a estos grandes apóstoles Pedro y Pablo, que son las columnas de la iglesia, que intercedan y que en esta jornada experimentemos esta presencia del Señor que está a mi lado y me libera de todo mal y me hace sacar esas cadenas que llevo hace tanto tiempo“, cerró.

Una vez concluida la misa, Leda realizó la imposición de manos, siendo la última a las 15:45. De esta manera, alrededor de las 17:00, la “sanadora de Rosario” cerró el encuentro en el que con la oración y la imposición de manos movilizó a miles de personas que acudieron con fe en busca de la sanación.

