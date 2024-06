El domingo, la cancha Emilio “Pichón” Guatti fue testigo de una auténtica explosión de emociones en la final del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol Sur. Frente al Boxing Club, Escorpión FC se consagró como campeón tras ganar por 1 a 0.

Tras un primer tiempo con escasas oportunidades claras de gol para ambos equipos. Llegó la acción en el segundo, que trajo consigo un cambio en la dinámica del partido.

Conforme avanzaban los minutos, la intensidad se incrementaba y las faltas se volvían más frecuentes. Fue entonces cuando, al minuto 32, Santiago Casal, defensor de Escorpión, capitalizó un preciso centro de Juan Pablo Sotelo para anotar el gol que desató la alegría de sus compañeros e hinchas.

Con el pitido final, Escorpión FC se coronó campeón del Torneo Apertura, luego de disputar su tercera final consecutiva, en una tarde colmada de emociones y entrega en el campo de juego.

Tras una noche llena de festejos, los protagonistas de la hazaña visitaron los estudios de LU12 AM680 para compartir sus vivencias, reflexiones y la alegría desbordante de este logro.

El presidente del club, Juan Carlos Montoya, compartió sus sensaciones luego de la consagración. “Fue algo espectacular lo de ayer“, comentó Montoya, visiblemente emocionado. “El viernes tuvimos esa charla en la radio con ustedes, y yo estaba confiado del trabajo de los muchachos”.

Destacó el papel crucial del cuerpo técnico y la confianza que los jugadores depositaron en ellos: “El cuerpo técnico laburó bien, para mí fue clave que los chicos del equipo hayan confiado en el cuerpo técnico para poder conseguir esto“.

Montoya también reflexionó sobre la evolución del equipo desde sus inicios, “arrancamos siendo un equipo de salón, entre amigos, fuimos confiando en nosotros y decidimos armar el equipo de cancha grande, salió bien…”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Escorpión represente a Río Gallegos en el fútbol federado, el presidente mostró su ambición: “Lo estamos pensando. Me gustaría poder hacerlo porque creo que tengo el equipo para poder competir”.

Finalmente, Montoya expresó su deseo de que más clubes se sumen a la Liga de Fútbol Sur, especialmente aquellos de la Liga de los Barrios: “Estaría bueno que varios de ellos se puedan acercar a la Liga de Fútbol Sur. Sería muy lindo porque son muy buenos equipos”.

Santiago Casal, el jugador clave de Escorpión FC, quien aseguró la victoria en la final de la Liga de Fútbol Sur contra Boxing Club con su gol, compartió sus sensaciones tras consagrarse campeón.

“Una emoción terrible poder hacer un gol en un partido tan cerrado y contra un gran rival como lo es el Boxing”, expresó Casal, revelando la intensidad del momento que vivió en el campo de juego.

Al ser consultado sobre su celebración, el defensor respondió: “La emoción misma y ver a mi familia ahí me llevó a festejarlo así y colgarme del alambrado. Después me faltaba el aire y faltaba muy poquito para el final, pero salió bien por suerte”.

El jugador describió el partido como “muy duro, muy friccionado y con mucho roce“, pero destacó el plan táctico del equipo para neutralizar el juego del rival. “Por suerte pudimos neutralizar el juego de ellos que era la idea para que no nos lastimen. Creo que salió todo a la perfección y a favor nuestro por suerte”.

“Nos conocemos todos acá en Río Gallegos, la mayoría de los chicos con los que compartimos equipo hemos crecido juntos futbolísticamente, igual con los del Boxing”. Además, añadió: “Hay discusiones y peleas siempre, pero queda todo en la cancha”.

German Villarino, uno de los jugadores destacados de Escorpión FC, quien fue parte fundamental en el triunfo, brindó detalles sobre la preparación y el desarrollo del partido.

“La semana previa al partido la vivimos con ansiedad, nervios, eso es lo que nos corre a todos antes del partido”, expresó Villarino, reflejando la intensidad de los días previos a la final.

El jugador elogió el trabajo del cuerpo técnico liderado por Carlos Padín, Lucas Calismonte y el profe Rafael: “El planteo que ellos pensaron que teníamos que hacer, salió a la perfección”.

Villarino destacó la importancia de los detalles en una final y el papel crucial de la pelota parada: “Sabíamos que una final se define por detalles, no era un partido donde iban a haber muchos goles” y reveló respecto al gol de Casal: “No nos salió en la práctica, pero el gol de pelota parada de Santiago es una jugada que intentamos hacer en la semana. No fue de casualidad“.

El jugador aprovechó para enviar saludos a su familia, especialmente a su hija, Gaia que cumplía años, “saludar a mi nena, Gaia que está cumpliendo dos años hoy y después a Iara mi otra hija y a mi pareja, Karen”.

Villarino también resaltó el sacrificio y el apoyo de sus seres queridos durante los meses de intensa preparación donde, “nos tocó entrenar de 21 a 23 horas, a veces con un día de descanso después del partido. Por ende, no cenamos prácticamente nunca con ellos o cenas a las 12 de la noche, entonces es fundamental el apoyo de la familia”.

El jugador cerró sus declaraciones destacando el amor por el fútbol y el respaldo de la comunidad: “Esto lo hacemos por amor al fútbol porque muchos somos amigos de Monto (Juan Carlos Montoya) y vamos para adelante”.

Matías Cabrera, uno de los jugadores que no pudo ser parte del partido habló acerca de cómo vio a sus compañeros desde afuera.

“Muy contento por los chicos, yo en lo personal estuve medio mufado este arranque de año, pero son cosas que pasan”, expresó Cabrera, destacando la importancia del trabajo en equipo para superar los obstáculos.

El jugador se deshizo en elogios por el rendimiento de sus compañeros en el partido: “Ninguno de los chicos jugó mal, todos impresionante”. También compartió las palabras de aliento del entrenador en el entretiempo: “Lo dijo Carlos antes del segundo tiempo, que estaba orgulloso, que se le inflaba el pecho de orgullo por el equipo“.

Matías resaltó la actitud combativa del equipo, “estoy encantado por cómo fueron a todas las pelotas como si fuera la última“. Además, señaló la importancia de mejorar físicamente para competir al más alto nivel: “En ningún momento se vio una diferencia física como el año pasado, no queríamos que se repita eso, lo trabajamos este año”.

Recordando el partido de semifinales contra Bancruz, Cabrera habló de la dureza del encuentro: “Fue un partido durísimo. El 9 de ellos le pegó al arco desde mitad de cancha y le dio al travesaño, se erraron un penal y son cosas que te marcan”. Sin embargo, declaró, “no lo decíamos, pero sabíamos que era la suerte del campeón y se dio así”.

Lucas Calismonte, el ayudante de campo de Escorpión FC, brindó sus reflexiones tras la consagración del equipo como campeón de la Liga de Fútbol Sur.

“Desde que empezó el partido, desde el minuto 0, fuimos superiores“, afirmó Lucas al describir el dominio del equipo desde el arranque.

El ayudante de campo detalló la conversación en el entretiempo y el enfoque para la segunda mitad: “En el segundo tiempo era no aflojar, no nos podía pasar lo que nos pasó en la semi que entramos dormidos y nos embocaron en la primera pelota, era fundamental en los primeros 10/15 minutos no salir dormidos, seguir con la misma intensidad “.

Calismonte elogió el sacrificio y la dedicación del equipo a lo largo de la temporada: “Estoy contento porque los chicos hicieron desde febrero un trabajo enorme, entrenando todos los días, muertos de frío, cenando sin la familia, fuera de horario. Fue todo sacrificio“. Además, destacó el compromiso de los jugadores, “no es un dato menor, son todos chicos que juegan por amor, ninguno cobra como en otros clubes y es para destacar el sacrificio que hacen que tuvo sus frutos ayer”.

“Ahora descanso para los chicos y esta semana ver con Carlos Padín cuándo arrancamos la pretemporada y cuáles son los próximos objetivos”.