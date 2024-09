Por qué Micky Rodríguez no estará en el regreso de Los Piojos El bajista fundador de la banda denunció falta de comunicación, respeto y consideración en el proceso de reunión de la banda, y aseguró que no participará del regreso. "Me sentí hostigado y ninguneado", dijo. El anuncio lo hizo a un día del inicio de la venta de entradas.

Micky Rodríguez, bajista fundador de Los Piojos, sorprendió a los fanáticos de la banda al anunciar que no formará parte de su esperado regreso. A través de un extenso comunicado en sus redes sociales, el músico detalló los motivos de su decisión, denunciando falta de comunicación, respeto y consideración por parte de quienes organizaron la reunión.

En su mensaje, Rodríguez expresó su profunda tristeza y desilusión por no poder participar en este nuevo capítulo de Los Piojos, un proyecto que siempre soñó. Sin embargo, afirmó que la decisión de no formar parte del regreso se debió a sentirse “hostigado, maltratado, subestimado y ninguneado”.

El bajista detalló que se enteró del regreso de la banda a través de las redes sociales, al igual que el resto de los fanáticos, y que no fue consultado ni informado sobre ninguna decisión relacionada con el proyecto. Además, denunció que se utilizó su nombre sin su autorización en las redes sociales oficiales de la banda.

“Usaron mi nombre sin nombrarme. Nunca fui informado de la creación de la cuenta ‘los piojos oficial’, una cuenta de la cual no se quien es el titular, quien maneja su contenido, nunca me consultaron que publicar, solo me etiquetaban”, expresó Rodríguez.

El músico también hizo referencia a la falta de respeto por su historia en la banda y por la memoria de Tavo Kuperschmidt, otro de los fundadores de Los Piojos fallecido en 2002. “Poder seguir mirando a mis hijas a los ojos, caminar por la calle sabiendo que no me traicioné, que no traicioné la memoria de Tavo, que no los traicioné a ustedes y que no traicioné mi corazón piojoso”, aseguró.

A pesar de esta situación, Rodríguez afirmó que su amor por la música y por Los Piojos sigue intacto. “Porque más allá de todo soy Piojoso hasta que me muera, y eso es algo que nadie aunque quiera me va a poder sacar”, concluyó.

Venta de entradas ¿El regreso de Los Piojos?

La doble fecha de recitales de Los Piojos tendrá lugar el 14 y 15 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona (Único de La Plata).

Las entradas podrán comprarse desde el martes 24 de septiembre a las 12.57 en el sitio web de Ticketek. Habrá una preventa para clientes de un banco bonaerense y una vez que se agote ese cupo será la venta general. No obstante, desde la empresa expendedora todavía no comunicaron los precios de los boletos.