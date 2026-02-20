Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del viernes 20 de febrero de 2026 Avanza la reforma laboral: 135 votos a favor y 115 en contra. La votación se dio en medio de un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo. Hubo marchas en Río Gallegos y Caleta Olivia. Se aprobó la Emergencia Comercial para pymes de Santa Cruz. La Cámara aprobó las dimisiones de Pedro Luxen y Fernando Españón. El gobernador Ignacio Torres desplazó al secretario de Pesca Andrés Arbeletche y a la directora de Puertos Gisela Silva, en medio del conflicto con la flota amarilla.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Boxing ratificó a Matías Clavel como DT

Tras el gran Regional, el Atlético Boxing Club confirmó la continuidad de Matías Clavel al frente del plantel, acompañado por Jorge Cassin.

Avanza la reforma laboral: 135 votos a favor y 115 en contra

En una maratónica sesión de más de 10 horas, Diputados sancionó el proyecto del Ejecutivo. Ahora vuelve al Senado.

La votación se dio en medio de un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo.

El presidente Javier Milei afirmó que la norma apunta a la “creación de trabajo registrado y menor informalidad”.

En los palcos celebraron Karina Milei y Manuel Adorni.

Movilizaciones en Santa Cruz

Hubo marchas en Río Gallegos y Caleta Olivia con adhesión de sindicatos a la jornada nacional de protesta.

Legislatura de Santa Cruz

Se aprobó la Emergencia Comercial. La iniciativa busca aliviar a comerciantes y pymes.

Referentes del sector destacaron que la ley permitirá solicitar suspensión de embargos y gestionar nuevas medidas de apoyo.

Nadia Ricci, ministra de la Producción:

“Esta ley frena el cierre de los comercios”.

Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica:

“Era imprescindible, la situación se agrava”.

Claudio Silva, secretario de Empleados de Comercio:

“Empleadores podrán pedir suspensión de embargos”.

Leandro Fadul, presidente de la Cámara de Comercio:

“Nos ayudará a gestionar otras medidas”.

Cristina Aranda, vicepresidenta de la Cámara de Comercio:

“Necesitábamos este paraguas legal”.

Renuncias en Diputados

La Cámara aprobó las dimisiones de Pedro Luxen y Fernando Españón.

Conmoción en Caleta Olivia

En el marco de la búsqueda de Mario “Pato” García, encontraron restos humanos en una casa abandonada.

Hella, can de búsqueda traído desde Comodoro, marcó una bolsa en un cesto de basura. Continúan los allanamientos.

Crisis política en Chubut

El gobernador Ignacio Torres desplazó al secretario de Pesca Andrés Arbeletche y a la directora de Puertos Gisela Silva, en medio del conflicto con la flota amarilla. Diego Brandán asumió como nuevo secretario de Pesca.