Este viernes Comodoro Rivadavia es sede del 1° Foro de Ciudades Atlánticas. El encuentro organizado por los municipios de Comodoro, Río Gallegos, Viedma y Río Grande trata las estrategias municipales en la actual coyuntura nacional e internacional, contará con paneles de expertos sobre temas tales como recursos naturales, soberanía, ambiente, logística y producción, como así también de inversiones.

Luego de la apertura formal, comenzó el panel “Desafíos de los gobiernos locales de la Patagonia Atlántica” con la presencia de los cuatro intendentes fundadores: Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia), Martín Pérez (Río Grande), Marcos Castro (Viedma) y Pablo Grasso (Río Gallegos).

A su turno, el intendente de Río Gallegos remarcó la importancia de estar presente en este encuentro y se refirió a la emergencia climática que azota la región. “Estamos siguiendo y estamos atentos con nuestros equipos de Gobierno para solucionar los inconvenientes”, aseguró.

En otro tramo, Grasso hizo un análisis de la situación económica nacional y el impacto del Gobierno de Javier Milei en cada una de las provincias y localidades.

“El Estado Nacional ajusta y le quita recursos a las provincias. Pero ¿Dónde piensan ustedes que la provincia ajusta? Ajusta a los municipios“, aseguró.

En ese sentido, remarcó: “No hay política alimentaria en el orden nacional. Hoy leí al presidente diciendo que va a llevar alimentos Israel, está todo bien, pero estaría bueno que traiga alimentos por ejemplo acá, a los comedores populares de Comodoro Rivadavia”.

“Cuando uno no tiene una política nacional de salud y el sistema de salud no funciona, aparece la atención primaria de la salud, que vuelve a recaer en los municipios, con profesionales médicos, enfermeros y recursos municipales”, agregó.

En este marco, también recordó la problemática del transporte público tras la quita del Fondo Compensador del Interior.

Por otro lado, el jefe comunal de Río Gallegos habló sobre la paralización de la obra pública. “Echan 2.200 trabajadores de las represas, se paralizan la totalidad de las obras. Nosotros salimos a poner el cuerpo para poder sostener el plan alimentario, de salud, laboral, desde el municipio“.

Emergencia gasífera

En otro tramo de su alocución, Grasso se refirió a los tarifazos en los servicios e hizo énfasis en particular al costo de la boleta de gas, que impacta particularmente en la región patagónica.

“Ahora llega la tarifa de luz y gas. Estuvimos hablando con los compañeros en Santa Cruz para presentar un recurso de amparo y presentar una herramienta política con nuestros diputados para declarar la Emergencia Gasífera de la Producción. Nosotros le damos gas a todos y lo pagamos caro, más de 40% de tu salario tiene que ir al pago de tarifas”, adelantó el intendente.

FOTOS: GUSTAVO PAZ/LA OPINIÓN ZONA NORTE

La región patagónica produce más del 90% del gas y petróleo. De hecho, Santa Cruz es la segunda provincia que más produce gas, con el 7,4 por ciento detrás de Neuquén, que acapara cerca el 70 por ciento.

En este contexto, el intendente adelantó que el amparo judicial contra la suba de la factura de gas será acompañado de una “campaña territorial de firmas en toda la provincia”.

La iniciativa de Grasso será presentada en la Cámara de Diputados y buscará darle más herramientas al Ejecutivo de Santa Cruz ante la fuerte crisis económica que sufre la sociedad de la Argentina.

Y agregó: “¿Qué peor que esto, qué peor que un pibe no tenga alimento, que no pueda estudiar, que el papá no tenga laburo, que el abuelo no tenga medicamentos, que le estén ajustando la jubilación?”.

Siguiendo con su disertación, Grasso sostuvo: “Al Estado lo conformamos entre todos en serio, pero que no sea un dato demagógico para decir que te escucho y después no me importa porque ya me votaste. Muchos tipos aprovechan a hacer una buena campaña política y te terminan cagando. Nosotros estamos, ponemos la cara y tratamos de solucionar los problemas”.

“Paragua protector”

Asimismo, Grasso aseguró que este Foro sirve para “tener un paragua protector” ante el desamparo de las políticas nacionales.

“Tenemos una extensión territorial grandísima, somos orgullo del mundo cuando la marca Patagonia sale en cualquier parte para poder recorrerla. Tenemos de todo en la Patagonia, desde cosecha hasta lo marítimo y la minería. Pero nuestra gente la ha peleado siempre y tiene que resignar. Nosotros teníamos el combustible más barato y lo resignamos, teníamos la luz más barata, lo resignamos, teníamos el gas más barato, lo resignamos“, expresó.

Y agregó: “Va a pasar lo que va a pasar siempre, van a gobernar para los grandes centros urbanos, donde hay más gente”.

En ese sentido, ejemplificó con la obra de cloacas paralizada en Río Gallegos: “Tenemos los caños guardados para el 100% de cloacas, pero dicen no, tiene que ir el privado, pero cuando hablamos con el privado me dicen, que en capital federal en dos cuadras tienen 16.000 personas. Imagínate si le digo que tienen que invertir 15 mil palos para 40 mil personas, va a pensar en cuándo la recupera a la guita”.

“Es mentira que el privado se va a hacer cargo de lo público. El privado hay que acompañarlo para que haga plata, no hay problema con que haga plata”, añadió.

YPF y la pesca

Por último, Grasso reiteró que “hay que hablar con nuestra juventud, contarles lo que pasó a lo largo de la historia para entender donde estamos parados”.

“YPF se nos va. En la zona sur de Chubut y el norte de Santa Cruz ya están levantado valijas y se retiran”, indicó y agregó: “No tenemos posibilidades de desarrollo con respecto a la pesca, porque la Ley nacional establece que podes desembarcar en cualquier lado. Nosotros en Puerto Deseado vamos a tener una desocupación importante porque la pesca se retira”.

Sin embargo, pese al panorama desalentador, Grasso pidió a los dirigentes elaborar “proyectos comunes para ser beneficiadas cada una de las localidades”.

“Con todas las ganas que tenemos, más allá que nos digan que no hay plata y que las cosas no se pueden hacer, nosotros lo vamos a hacer igual porque trabajamos y militamos todos días”, añadió

“En los momentos más complicados es donde se ven los mejores dirigentes“, manifestó.

Para concluir, pidió que este Foro no “sea una charla solamente para exponer, sino que sea para plantear ideas y que ustedes formen parte de la nueva política, las nuevas ideas y la nueva conformación social que necesitamos en la Argentina”.

“Queremos apostar a nuestra economía regional, a nuestros productores y defender lo que nos costó tanto a lo largo de nuestra historia”, concluyó.