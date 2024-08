Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras Darío Barassi se encontraba en las grabaciones de su programa “Ahora caigo” (El Trece), se descompensó e, inmediatamente, tuvo que ser internado, situación que mostró a través de sus historias de Instagram. Luego de recibir el alta, dio un comunicado e indagó más acerca de por qué fue hospitalizado.

Darío Barassi habló tras haber sido internado

Sin dar mucha información, publicó una foto de él en la cama del hospital, y, escribió: “Ay, Diosito, ya llévame”, pero, para dejar tranquilos a sus seguidores, remarcó: “Nada grave. Control nomás”.

Tras la repercusión de la imagen, cuando tuvo el alta, hizo un video y explicó mejor el duro momento que atravesó.

Barassi, expresó: “Estoy de vuelta, en casa. Ya estoy harto del tema del estrés y cansancio”.

En esta línea, continuó: “Estoy perfecto, pero sí me tomé el día”.

Darío Barassi explicó por qué fue internado.

“Ayer fui a grabar y tuve una subidita de presión… medio que me mareé un poquito; fue una ambulancia, me revisó, me controlaron y salió todo perfecto. Hicimos cosas de rutina”, detalló el conductor.

Finalmente, con su característico sentido del humor, aseguró que “aunque sabe que todos moriremos algún día, espera que no sea pronto”. “Voy a morir, pero espero que ahora no. Por favor, no, que el sábado es el cumpleaños de Inés”, indicó, haciendo referencia al próximo festejo de su hija menor.

Leé más notas de La Opinión Austral